Cote d'Ivoire: Invité des rédactions - Bamba Karim à Fraternité Matin ce mardi

Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance malade sera face aux journalistes du quotidien gouvernemental ce matin.

« Point de l'opérationnalisation et la stratégie de généralisation progressive de la Couverture maladie universelle ». C'est le thème de la tribune d'échange, « L'Invité des rédactions » de Fraternité Matin, qui reçoit aujourd'hui Bamba Karim, directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam).

L'hôte du quotidien gouvernemental va débattre avec les journalistes du prélèvement des cotisations des salariés et retraités du privé, des fonctionnaires et agents de l'État à la retraite et des acteurs du secteur agricole et informel. Les échanges vont aussi porter sur le parcours de soins et sur l'état des lieux du système de santé.

En sa qualité de premier responsable de l'organe de pilotage de la Couverture maladie universelle (Cmu), Bamba Karim aura à répondre des dates et délais du démarrage effectif des cotisations et des prestations sanitaires. Il s'agira, tout autant pour lui, de faire le point sur l'opération d'enrôlement des assurés et de la distribution des cartes des personnes qui l'ont déjà fait.

Les problématiques du double prélèvement, redouté par bon nombre de fonctionnaires, le panier de soins, le plateau technique des structures sanitaires d'accueil et le niveau de prise en charge des assurés sont des sujets qui seront également abordés à ce rendez-vous de « l'Invité des rédactions ».