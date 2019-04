Gabon: UAS - "Il n'y a qu'une seule réponse à la défaite, c'est la victoire" dixit Jean-Paul Trésor Mwanambetshi

interview

Ils ont travaillé pour mériter leurs sésames. Ils sollicitent leurs ainés pour leur insertion dans le monde du travail. Eux, ce sont les étudiants en Master et en Licence de l'Université africaine des Sciences(UAS) qui ont été primés le 21 mars dernier à Libreville.

Le bonheur était l'expression qui pouvait se lire sur les visages des 121 lauréats du jour. Jean-Paul Trésor Mwanambetshi, représentant des lauréats, s'est prêté à quelques questions de Gabonews.

Bonjour monsieur Mwanambetshi, vous avez reçu nouvellement votre diplôme en Master en Droit privé. Une satisfaction morale...

Jean-Paul Trésor : D'abord, je tiens à vous remercier de cette invitation....

Pour répondre, je dirai satisfaction morale oui dans un sens, car c'est ici le couronnement de plusieurs années d'étude, de plusieurs sacrifices. Je ne saurai décrire la joie qui était la mienne lorsque j'ai reçu mon Diplôme de Master en Droit Privé, mais encore plus ce sentiment de devoir accompli. Mais comme je le disais, cette satisfaction morale reste partielle pour moi car, d'autres challenges restent à relever comme le prochain sur le plan académique qui est celui de préparer mon Doctorat en Droit...

Vous avez été le représentant des lauréats de l'Université africaine des Sciences. Avez-vous senti le poids de la responsabilité. Parlez-nous en.

Jean-Paul Trésor : Cela fut d'abord pour moi un honneur de représenter mes camarades, quand j'ai su que c'était à moi de le faire, j'ai tout de suite été imbibé d'un poids de responsabilité qu'il fallait que je relève de manière positive ! Il n'est jamais facile de prendre la parole en public et surtout devant des personnes qu'on ne connaît pas. Laissez-moi vous dire que je ne m'attendais pas à prendre la parole avant tous ces intervenants, et lorsque le Maître de cérémonie, Monsieur Wada Fabrice, d'ailleurs ancien étudiant de l'UAS, me l'a annoncé, je me suis juste dit une chose, mon discours déterminera le reste de la cérémonie ! Dieu merci cela s'est bien passé au regard des félicitations reçues de mes anciens professeurs et condisciples !

Après l'obtention de ce sésame, vous avez, au nom de vos camarades, lancé un appel aux opérateurs économiques, à l'État et à vos ainés. Quel était ce message ?

Jean-Paul Trésor : Oui, effectivement, j'ai tenu à lancer ce message aux opérateurs économiques, à l'État et à nos ainés académiques pour attirer leur attention sur le fait qu'obtenir un diplôme est une bonne chose mais, le mettre en pratique est encore meilleur. L'Objectif de mes camarades et moi, est celui de découvrir le monde du travail, si nous avons étudié toutes ces années c'est pour apporter notre savoir-faire à ces entreprises mais surtout à l'État.

Quoi de plus beau que de servir son pays ? Je profite de cette occasion pour interpeller une fois de plus nos dirigeants sur le gel des concours. Nous souhaitons que l'accès à la Fonction publique nous soit de nouveau ouvert.

À nos aînés, c'est une manière pour nous de leur demander de venir nous prendre la main de l'autre côté de la voie pour nous faire traverser car jadis, la circulation était dense et ils ont certainement été pris par la main pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui et ce sera un plus pour notre université.

Vos cadets souhaitent vivre ce que vous avez vécu ce jeudi dernier. Une cérémonie riche en images et en couleurs. Quels conseils pour eux ?

Jean-Paul Trseor : "Il n'y a qu'une seule réponse à la défaite, c'est la victoire" dixit Winston Churchill. Et oui, cette victoire nous l'avons eu mes camarades et moi ce 21 Mars 2019. Le conseil que je peux donner à mes cadets, c'est celui de se concentrer sur leurs études, qu'ils aient en objectif la réussite.

Oui la cérémonie fut riche en images et en couleurs comme vous le dites mais si tout cela a pu être réalisé, c'est parce que malgré les échecs que nous avons pu rencontrer lors de notre cursus universitaire, nous n'avons jamais baissé les bras. Permettez-moi de citer une fois de plus Winston Churchill, car je me retrouve dans certaines de ses citations et je veux que mes petits frères aussi s'imprègnent de ces valeurs : « Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte », alors qu'ils continuent malgré les obstacles et un jour, ils auront leur cérémonie riche en images et en couleurs, plus même encore, LEUR VICTOIRE !

Je profite de votre média en ligne si vous me le permettez pour remercier d'abord Dieu le Tout Puissant sans qui rien n'aurait été fait. Je dis merci à l'UAS pour cette formation, à mes parents pour leur soutien et à mes camarades car nous avons tous su nous épauler ! Sans oublier de dédier ce diplôme à mes deux filles Daphney Trésor Mwanambetshi et Nathanaëlle Trésor Mwanambetshi.