Congo-Brazzaville: Accès aux services de base - 60 000 ménages brazzavillois seront connectés à l'eau potable

L'Agence française de développement (AFD) va financer un projet qui permettra de fournir de l'eau potable à environ quatre cent mille personnes. Un apport s'inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de développement(2018-2022)

L'annonce a été faite par le directeur de l'AFD, Lionel Carrerini, le 26 mars à Brazzaville, à l'issue d'un entretien qu'il a eu avec la ministre du Plan, de la statistique et de l'intégration régionale, Ingrid Ghislaine Olga Eboucka- Babakas.

D'autres projets que financera cette agence française concernent le transport et la distribution de l'énergie à Pointe-Noire et Brazzaville pour aider le Congo à améliorer l'accès à l'électricité.

Pour lutter contre les inondations en période de pluie, un projet de drainage des eaux sera également mis sur pied.

« La première phase de ce projet s'est déroulée à Brazzaville, la deuxième qui est en préparation sera lancée à Pointe-Noire », a souligné le directeur de l'AFD.

A propos de la diversification de l'économie, a-t-il dit, plusieurs projets sont en cours d'exécution. Il s'agit de la construction, à Pointe-Noire, de nouveaux quais pour désengorger le port autonome et améliorer sa compétitivité. La relance agricole du cacao en vue de stabiliser cette filière et un accompagnement au profit des maraîchers sont de même envisagés.

Secteur important dans cette diversification de l'économie, les forêts du Congo sont aussi prises en compte. Un projet d'un coût de sept millions et demi d'euros a été signé en novembre dernier. Il vise à consolider toute la problématique de l'aménagement forestier et à mettre un accent plus important sur les communautés villageoises dans les concessions forestières.

S'agissant du développement humain, l'AFD soutient déjà le Congo à travers plusieurs projets dans le secteur de la santé, de l'action sociale avec notamment les projets « Lisungi », « Telema », des transferts monétaires visant à aider la population à sortir de l'assistance.

Pour améliorer l'employabilité des jeunes et renforcer les capacités des ressources humaines, cette agence accompagne les centres de formation au Congo, dans les métiers des BTP, maintenance industrielle, service, etc.

Notons que le Congo, marqué par des indicateurs sociaux faibles, une économie peu diversifiée et des infrastructures défaillantes, fait face à de nombreux défis en matière de développement économique et social. C'est ainsi que l'AFD, un de ses partenaires historiques, l'accompagne dans des secteurs variés comme l'énergie, la santé, l'accès à l'eau, l'emploi et l'environnement.