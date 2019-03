Cote d'Ivoire: Crise aigue au Front populaire ivoirien - Affi N'guessan, dépositaire et garant des armoiries du parti

Le candidat du Front populaire ivoirien lors des élections présidentielles de 2015 a essuyé récemment, au bord de la Seine, un tir de barrage qui aurait pu conduire à sa mort politique, s'il n'avait pas fait preuve de maturité en déjouant comme un félin, le piège obscur qui lui était tendu.

Pascal Affi N'guessan, on peut le dire, a frôlé de peu la mort politique. Le natif de Bongouanou a montré à ses adversaires qu'il n'est pas ce naïf que l'on croyait. Il a déjoué le coup fourré de Laurent Gbagbo et ses hommes liges. Celui qui a très vite compris que la politique est la saine appréciation de la réalité du moment avait très vite pris ses distances avec les caudataires, les va-en guerre pour ne pas dire les extrémistes de tout bord au sein du Front Populaire au lendemain de la chute libre des refondateurs du pouvoir.

Avec courage, il a su réorienter le navire frontiste vers de nouvelles espérances dans un dialogue constructif et participatif avec le pouvoir en place. Là où certains clamaient la politique de la chaise vide et le boycott absurde, l'ancien maire de Bongouanou travaillait à faire du FPI, qui était en lambeaux au sortir de la crise postélectorale, la véritable force de l'opposition ivoirienne. Les élections de 2015 récompenseront les efforts inlassables d' Affi de faire du FPI le principal parti d'opposition en Côte d' Ivoire. Les batailles, il en a mené et même gagné face aux extrémistes du FPI. Avec méthode et dans les règles de l'art, Pascal Affi N'guessan, après des marathons judiciaires, a battu par le droit tous ses détracteurs et adversaires.

Le président du Conseil régional du Moronou, comme un parfait combattant, a réussi à disposer légalement et à bon droit des armoiries du Front populaire ivoirien. Il est aujourd'hui le garant, le chef, le patron légal et institutionnel du FPI. Affi a effet, officiellement et légalement toutes les manettes de la gouvernance du parti. Même si ses détracteurs, eux, estiment qu'il lui manque la légitimité, car la base du FPI pour l'heure n'a pas toujours compris l'homme Affi qui veut faire du FPI ce parti politique qui s'adapte aux réalités, un parti qui joue sainement sa partition dans la construction et la consolidation de la démocratie en Côte d'Ivoire.