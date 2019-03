Cote d'Ivoire: Yamoussoukro - Les bonnes nouvelles de Félix Anoblé aux PME

Après Korhogo le 21 mars et Bouaké le 22 mars, Yamoussoukro a accueilli Félix Anoblé, Secrétaire d'Etat chargé de la promotion des PME, ce samedi 23 mars 2019. Objectifs : donner vie aux Pme, divulguer les dispositifs mis en place par l'Etat, l'effet de les rendre compétitives et leur expliquer les voies pour l'accès aux financements et aux marchés.

In fine, augmenter la participation de la part des PME au produit intérieur brut (PIB) qui constitue à ce jour moins de 20% alors que ces entités représentent plus de 98% du tissu des entreprises en Côte d'Ivoire. « Contrairement aux pays développés ou aux pays du nord où les Pme contribuent à plus de 60% du PIB, les Pme ivoiriennes participent à moins de 20% du PIB national », a déploré Anoblé. Aussi a-t-il fait savoir que l'Etat a signé deux conventions avec des établissements financiers pour mettre à disposition des Pme un fonds de 15 milliards F CFA pour leur permettre de prendre toutes leurs places dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Il a donc exhorté les entrepreneurs de Yamoussoukro à constituer leurs dossiers pour bénéficier de ces fonds logés à Coris Bank et à la Banque Atlantique de Côte d'Ivoire (Baci).

A ces fonds déjà disponibles, un fonds de garantie aux Pme de trente 30 milliards FCFA et un fonds de l'innovation seront bientôt opérationnels. Au cours des échanges, les acteurs économiques de la région du bélier ont exposé leurs difficultés. Il s'agit entre autres de la concurrence déloyale, de la difficulté d'accès au financement et à la sous-traitance des marchés concernant les grands travaux de l'Etat. Le secrétaire d'Etat, tout en les félicitant et les encourageant à la persévérance, les a assurés de son soutien. Il a donc instruit ses services à la résolution diligente de toutes ces difficultés, tout en comptant sur les acteurs présents pour « répercuter l'ensemble des dispositifs au profit de l'écosystème des PME ».

A la fin de cette séance, l'émissaire du gouvernement a visité des Pme pour se rendre compte de leurs difficultés mais aussi des opportunités d'emplois qu'elles offrent pour les jeunes et femmes de cette localité. Ces Pme sont Attrey service, une unité de production et de commercialisation de culture maraichère ; cajou de Fassou, une unité de transformation de l'anacarde ; une structure de décoration et de fabrique des objets de poterie ; le centre des métiers ; une école de formation des mécaniciens et des soudeurs.

A toutes ces structures, Anoblé a exprimé sa fierté et promis « le soutien de son département ministériel pour leur permettre d'agrandir le volume de leurs activés et créer ainsi de la valeur ajoutée ». Faut-il le rappeler, Attrey service a bénéficié d'un prêt de dix millions F CFA du fonds Baci, fonds exclusivement réservé aux femmes entrepreneures.