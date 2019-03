Ile Maurice: Rapport de l'audit - Les points saillants

Le rapport de l'Audit déposé au Parlement ce mardi 26 mars. Nous vous proposons quelques aspects importants relevés au niveau de plusieurs ministères et départements du service public.

La Santé: un gouffre sans fond de fonds

Retard excessif du Bid Evaluation Committee

Unité de chirurgie vasculaire à l'hôpital Dr A.G. Jeetoo. Le ministère de la Santé aurait signé un protocole d'accord avec une clinique «étrangère» pour la mise sur pied d'une «Renal and vascular unit» à la suite de la visite d'un spécialiste. Toutefois, l'Audit n'a pu obtenir ce document. Un projet a été préparé en juin 2014 pour une unité vasculaire qui aurait un bloc opératoire dédié avec un «C-Arm X-ray machine» d'autres équipements et un département in-patient et out-patient. Un appel d'offre a donc été lancé pour la table d'opération et le C-Arm. Mais le Bid Evaluation Committee a pris énormément de retard pour évaluer les offres, il a fallu un an pour le reconstituer sans raison apparente, et le ministère a dû payer un demi-million pour les ajustements du taux de change et les appareils ont été livrés en retard.

L'appareil d'angiographie en panne faute d'entretien adéquat

En 2013, le ministère a acquis un appareil d'angiographie pour Rs 30,7 millions pour l'hôpital Jeetoo. Après une période de garantie d'un an, le fournisseur l'a entretenu pendant cinq ans. Toutefois, un UPS (Uninterruptible Power Supply) pour la machine n'a été commandé que deux ans après son acquisition. En novembre 2018, elle ne fonctionnait toujours pas avec un UPS car celui-ci ne marchait pas bien n'étant pas adapté. Ce qui a entrainé des dommages à l'appareil.

En février 2018, le consultant en charge a informé le ministère que l'appareil avant de fréquentes pannes. De janvier à juillet 2018, il n'a fonctionné que 60 jours sur 2012. En mars de cette année-là, l'ingénieur biomédical a affirmé que le fournisseur n'avait pas d'ingénieur formé pour réparer l'appareil et que l'entretien avait été mal effectué.

Tout ceci entraine un retard dans le traitement des patients, causant des risques sur leur santé.

Neurochirurgie : urgent, vous dites ?

En 2016, le ministère a décidé d'améliorer le département de neurochirurgie de l'hôpital Jeetoo afin d'envoyer moins de patients à l'étranger. Il voulait créer une «Neurointerventional Suite» et moderniser l'appareil d'angiographie. Mais si des ressources ont été mobilisées pour ce projet, il n'a toujours pas vu le jour en novembre 2018. Ce projet était considéré comme une priorité car des neurochirurgiens venant à Maurice prenaient d'importants honoraires et que certains patients ne pouvaient voyager. Et cela aussi coûte cher au ministère.

Mais le lieu n'est pas approprié par manque de place et l'appareil d'angiographie connaît trop de pannes. L'Audit ne comprend pas que ce projet n'ait pas bénéficié d'une étude de faisabilité adéquate et qu'il ait pris autant de retard alors qu'il était urgent.

L'Audit pointe encore la mauvaise gestion des déchets médicaux et le recours à la délégation des pouvoirs de la Public Service Commission pour le recrutement du personnel du ministère de la Santé et de la qualité de la vie.

Ministère des Infrastructures publiques

Photographic Enforcement Unit: 90% des contraventions rejetées

La Photographic Enforcement Unit (PEU) a pris 34 800 contraventions pour excès de vitesse avec les radars mobiles. Mais 31 300 ont été rejetées, dont 20 400 pour non-conformité des plaques d'immatriculations avec la loi en vigueur.

Moto-écoles: projet mort-né

Rs 16.5 millions ont été déboursées par le ministère des Infrastructures publiques pour les moto-écoles. Cependant, la loi n'a pas été amendée pour que les motocyclistes soient forcés à suivre les cours qui sont dispensés.

La Road Traffic Act bafouée

La loi demande que les détenteurs d'une licence de service de la National Transport Authority soumettent ses dépenses et acquisitions au régulateur chaque année. Cependant, le rapport de l'audit confirme que cela n'a pas été fait et que la NTA ne fait rien pour faire respecter la loi.

Ces véhicules qui roulent sans «fitness certificate»

La loi prévoit qu'aucun véhicule ne peut emprunter la route s'il n'est pas détenteur d'un «certificate of fitness issued by an authorised examiner or a vehicle examiner.» La loi précise aussi que le ministre peut exempter certains véhicules de cette obligation. Cependant, les véhicules du gouvernement ne sont pas examinés et aucune régulation d'exemption n'est en vigueur. Quant aux deux-roues, il n'y a rien dans la loi qui les oblige à passer ces tests de «fitness» malgré les recommandations du bureau de l'audit l'année dernière.

De plus, l'année dernière, le rapport avait fait ressortir qu'il n'y a pas de contrat qui a été signé avec les trois opérateurs privés pour les tests. Cette année, soit deux ans après l'entrée en opération des centres de fitness, la situation n'a pas changé.

Education: mauvais élève

On ne sait pas où vont les subventions aux institutions d'enseignement supérieur

Le rapport de l'Audit a analysé les subventions accordées aux établissements d'enseignement supérieur. Des fonds à hauteur de Rs 772,1 millions ont été accordés à des institutions telles l'Université des Mascareignes, mais elles n'ont pas remis de comptes audités. L'Audit s'inquiète de l'usage qu'elles auraient pu faire de cet argent. Les institutions d'enseignement supérieur devraient être redevables quant à ce qu'elles font de ces fonds et soumettre des comptes audités annuellement.

ONG pour enfants à besoins spéciaux : pas de vérification

Au niveau des Special Education Needs, le ministère opère une SEN unit pour ces élèves à besoins spécifiques de 16 à 20 ans pour les inclure dans le système éducatif. Pour cela le ministère a mise sur pied six SEN Ressources and Development Centers, en collaboration avec des ONG. Il y a 53 ONG qui gèrent des écoles pour enfants à besoins spéciaux pour 2 285. Le ministère leur accorde une allocation per capita de Rs 107 millions par trimestre. Mais il ne vérifie pas ces chiffres et aucun accord n'a été signé avec ces ONG pour s'assurer de la bonne gestion des fonds accordés. L'Audit recommande des visites régulières dans ces écoles et la signature d'un protocole d'accord.

Construction et extension des collèges : retard d'un entrepreneur récidiviste

Pour accommoder les nouveaux élèves dans les State Secondary Schools régionaux, le ministère a décidé de construire 12 salles de classe supplémentaires et des toilettes dans sept établissements, pour Rs 525 millions sur deux années financières. Pour ces travaux, le ministère a accordé sept contrats. Un entrepreneur a bénéficié de trois des sept contrats, pour Rs 87,3 millions, alors qu'il n'avait pas fait ses preuves lors d'un précédent contrat. Par conséquent, il a à nouveau échoué à délivrer dans les délais impartis, tous les projets ont été retardés. L'Audit note aussi de grandes différences de montant pour les mêmes types de travaux dans différents collèges.

La Wastewater Management Authority mauvais payeur

De 2013 au 11 août 2017, le gouvernement a alloué huit prêts totalisant Rs 4,5 milliards à la Wastewater Management Authority (WMA). De plus, pour l'année financière 2017-18, le ministère des Services publics a octroyé Rs 364 millions supplémentaires à l'entité parapublique.

Mais jusqu'à présent, l'entité parapublique n'a pas commencé les remboursements. Ni les intérêts ni les pénalités n'ont été payés. Au 30 juin 2018, la totalité des intérêts et pénalités que la WMA devait s'élevait à Rs 479,5 millions.

Les Dams qui posent problème

De 2013 à 2017, le ministère a reçu 41 demandes d'extensions pour la date de livraison du projet de Bagatelle Dam. Le coût a augmenté de Rs 3,06 milliards dans ce laps de temps. Quant au Bagatelle Treatment Plant, Rs 1 milliard a déjà été payé mais à cause des contestations, le projet a pris du retard.

Quant au Rivière-des-Anguilles Dam, Rs 184.6 millions ont déjà été dépensées.