Ile Maurice: Pravind Jugnauth sur Landscope - «Peut-être que M. Sanspeur n'est pas satisfait de lui-même»

Le match Gérard Sanspeur - Naila Hanoomanjee a joué les prolongations, ce mardi 26 mars, au Parlement. Lors d'une Parliamentary Question du député travailliste Osman Mahomed, le Premier ministre a répondu à ce dernier : «Maybe Mr Sanspeur is not happy with himself, with his performance.»

Le député relançait sa question en faisant référence à une interview donnée par le président de Landscope (Mauritius) Ltd, qui disait qu'il y avait «une culture de manque de résultat» dans cette compagnie. Commentaire qui n'avait pas manqué de faire réagir la direction de Landscope, dont la Chief Executive Officer est Naila Hanoomanjee, accessoirement fille de la Speaker.

Pravind Jugnauth a expliqué que les résultats parlaient d'eux-mêmes. Concédant que les fusions étaient toujours difficiles, il a rappelé que Landscope avait renoué avec la profitabilité.

La question initiale d'Osman Mahomed portait sur le rapport de Verso Consulting sur la restructuration de cette société, le nombre de nouvelles recrues et si les coûts opérationnels étaient inférieurs à la totalité des coûts opérationnels des entreprises qui composent Landscope, avant la fusion (State Property Development Company, Business Parks of Mauritius Ltd, State Land Development Company, The Tourist Villages Company et Les Pailles International Conference Centre).

Ce à quoi le Premier ministre a annoncé qu'il allait déposer le rapport de Vero à l'Assmblée (rapport datant de juillet 2018, ce que s'était empressé de préciser la direction de Landscope dans son communiqué du 21mars).

Les coûts opérationnels de Lanscope étaient, au 30 juin 2018, de Rs 21 millions par mois contre Rs 27,5 millions pour les compagnies ensemble auparavant, «soit une baisse de 24 %». Landscope a également recruté cinq cadres.