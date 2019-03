Burkina Faso: Situation sécuritaire - «On assiste à un net recul de l'insécurité dans les zones affectées... » (MPP)

communiqué de presse

POLITIQUE

Le Bureau Politique National (BPN) Mouvement du Peuple pour le Progrès (MPP) a tenu sa première session ordinaire de l'année le samedi 23 mars 2019 à partir de 9 heures au SIAO, sous la présidence du Camarade Simon COMPAORE, Président par Intérim du Parti, autour de l'ordre du jour suivant :

1- informations ;

2- examen de la situation nationale ;

3- rapport sur la vie du Parti ;

4- point du renouvellement des structures et organes du Parti ;

5- tâches urgentes et perspectives ;

6- divers.

I. DES INFORMATIONS ET DE L'EXAMEN DE LA SITUATION NATIONALE

A l'entame des travaux de cette première session de l'année 2019, le Président par intérim a invité les membres du Bureau Politique National (BPN) à observer une minute de silence à la mémoire du Camarade Tibila KABORE, du patriarche Hamado PITROIPA, de tous les camarades qui nous ont quitté depuis la dernière session et également à la mémoire de tous les éléments des Forces de Défense et de Sécurité tombés sous les balles assassines des terroristes .

Il a renouvelé les vœux de prompt rétablissement de la direction politique nationale à tous les blessés.

Le camarade Simon COMPAORE a rendu compte au BPN des nouvelles dispositions qui seront prises pour la participation aux différentes sessions à venir du BPN, la gestion des cadres du Parti, la reprise du bulletin interne du MPP et la permanence des membres du BPN au siège du Parti.

Du point fait par le Président par intérim du Parti de la situation politique nationale de notre pays, il ressort que celle-ci reste essentiellement marquée par la question de la sécurité, la fronde sociale menée par certains syndicats, la mise en œuvre du Plan National de Développement Economique et Social (PNDES) et l'agitation politicienne de certains acteurs politiques. Pour les trois premières questions sus-évoquées, le Bureau Politique National (BPN) note avec satisfaction les avancées significatives enregistrées par notre pays depuis l'avènement du nouveau Gouvernement mis en place en fin Janvier sous la conduite de Son Excellence Monsieur Christophe J. M. DABIRE, Premier Ministre. On assiste en effet à un net recul de l'insécurité dans les zones affectées, dû aux actions énergiques de nos Forces de Défense et de Sécurité (FDS), à leur détermination et à leur professionnalisme. Le BPN leur adresse ses vives félicitations et encouragements et invite le peuple burkinabè à continuer à leur apporter toute l'assistance nécessaire.

Sur les questions économiques et sociales notamment celles ayant trait à la mise en œuvre du programme présidentiel déclaré à travers le PNDES, le BPN a bénéficié de longs échanges avec le Premier Ministre Christophe Joseph Marie DABIRE, qui a bien voulu honorer la session de sa présence. Le BPN s'est réjoui de la réponse du dialogue social avec l'ensemble des partenaires sociaux afin de trouver des solutions aux préoccupations soulevées, dans le strict respect des principes de justice et d'égalité. Le BPN a également porté une grande attention à la concrétisation des engagements traceurs du projet présidentiel, ainsi que des grands projets sensibles qui seront très bientôt lancés, et a pris note du signal fort donné par le Premier Ministre dans le sens d'une exécution diligente et dans les règles de l'art desdits projets.

Le BPN, en faisant le constat d'une agitation frénétique et éhontée de certains acteurs politiques décadents, vomis par notre peuple en raison de leurs graves compromissions sur la tentative de révision de l'article 37 de la Constitution par l'ancien régime, invite l'ensemble des militants du Parti à ne céder à aucune de leurs provocations et à rester concentrés sur les missions et tâches visant à relever les nombreux défis qui se présentent à notre pays. C'est en effet à ses fruits que l'on reconnait l'arbre.

II. DE LA VIE DU PARTI, DU RENOUVELLEMENT DES STRUCTURES ET DES TÂCHES URGENTES

Ces points ont fait l'objet de rapports au BPN par le Secrétaire Exécutif National, Monsieur Lassané SAVADOGO et par le Secrétaire à l'Organisation Monsieur Salfo TIEMTORE, desquels il ressort pour l'essentiel que la direction du Parti a pris de nombreuses initiatives visant à revigorer le Parti et à consolider son assise au sein du Peuple ainsi que ses relations extérieures.

Ainsi en est-il des manifestations marquant le 5ème anniversaire de la création du MPP, de sortie de la direction politique dans les régions, du renouvellement des 2/3 des organes de direction au niveau local, des activités de formation initiées par le Centre de Formation International Kwamé N'Krumah, des missions du Parti à l'extérieur et de l'accueil de délégations étrangères.

S'agissant en particulier du renouvellement des organes locaux, le BPN a pris note du niveau d'avancement du processus et a adressé ses félicitations à tous les militants qui se sont exécutés dans une démarche de consensus. Le BPN a également constaté les difficultés particulières apparues dans certaines localités et a invité les militants concernés à cultiver l'esprit de cohésion, de discipline et à faire preuve de diligence afin de finaliser toutes les opérations au plus tard le 10 Avril 2019.

Au titre des missions et tâches urgentes, le BPN a adopté un programme de sorties de la direction du Parti sur le terrain, des activités de formation à l'intention des membres des bureaux nouvellement élus et des unions nationales, des missions à l'extérieur, à l'acquisition et l'animation d'un nouveau siège national du MPP qui sera fonctionnel dans les prochains jours.

Les points de l'ordre du jour étant épuisés, le Président par intérim du Parti a levé la séance à 13h30 après avoir remercié l'ensemble des participants pour la richesse de leurs contributions lors des débats et pour leur assiduité.

Démocratie - Egalité - Progrès

Le Président par Intérim