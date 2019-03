Angola: La Commission pour la politique sociale recommande une révision de bourses d'études

Luanda — La Commission pour la politique sociale du Conseil des ministres a recommandé mardi la révision du règlement de bourses d'études internes et externes, en tenant compte de la nécessité de formation dans les domaines prioritaires pour le développement du pays.

Selon le communiqué final de la 3ème session ordinaire, le processus d'octroi de bourses devrait tenir compte de la nécessité d'une formation dans les domaines prioritaires pour le développement du pays.

La Commission pour la politique sociale a pris note d'un mémorandum sur l'état des bourses internes et externes, notant que l'Institut national de gestion des bourses d'études (INAGBE) contrôlait 22. 069 boursiers internes et 3.784 externes à différents niveaux de l'enseignement supérieur.

La Commission pour la politique sociale du Conseil des ministres a également recommandé que le département ministériel en charge de l'enseignement supérieur identifie des universités de référence mondiale avec lesquelles on peut établir des accords dans le domaine de la formation.

Lors de sa réunion de mardi, la commission pour la politique sociale a également analysé les projets de décrets présidentiels approuvant les statuts organiques de l'Institut national du cinéma et de l'audiovisuel.

L'entité a pour objet la conception et la mise en œuvre de la politique et de la stratégie de l'État en matière d'activités cinématographiques et audiovisuelles et de l'Institut national des industries culturelles, qui a pour vocation de coordonner et de mettre en œuvre les politiques nationales de promotion, de soutien et de développement des industries culturelles et créatives, ainsi qu'enquêter et promouvoir la lecture et l'édition de livres et de disques.

La 3e session ordinaire de la Commission pour la politique sociale du Conseil des ministres a été présidée par le ministre d'État chargé du Développement économique et social, Manuel Nunes Júnior, dans le cadre de la compétence qui lui a été déléguée par le Président de la République en tant que titulaire du Pouvoir exécutif.