Angola: L'aménagement rural adaptera les municipalités aux normes des élections locales

Huambo — Les politiques d'aménagement des zones rurales que le ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme développe, permettront aux municipalités de s'adapter au modèle requis par les élections locales, prévues en 2020.

Le fait a été exprimé mardi dans la province de Huambo par la ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, Ana Paula de Carvalho, à l'ouverture du IIIe Conseil consultatif du secteur, dont la devise est "Aménagement rural, facteur de développement des communautés".

Elle a expliqué que la décentralisation et la déconcentration administrative dans le pays sont un processus irréversible, avec la mise en place des élections locales, ce qui nécessite de commander et de planifier les municipalités de manière à ce qu'elles soient en mesure de relever les défis.

Pour cette raison, selon la ministre, il est urgent d'amener les horizons de développement aux communautés, en aménageant les zones rurales.

Elle a informé que le ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme tenait son troisième conseil consultatif avec les perspectives d'une nouvelle réalité, d'un point de vue juridique, afin d'améliorer les conditions de l'environnement rural.

La gouvernante a dit qu'un certain nombre de réformes avaient étaient mises en œuvre du point de vue de la législation, dans le but de simplifier le processus d'accès à la terre et de permettre aux communautés rurales, sur la base de leurs us et coutumes, de développer leurs zones d'origine.

A cet effet, elle a souhaité que la réunion, dans le cadre du plan de développement national et des programmes internes fondés sur les principes et valeurs de transparence, d'efficacité et de rigueur, analyse les lignes d'action du secteur pour l'année en cours, dans le sens de réaliser les objectifs souhaités pour la dynamisation de l'aménagement rural et, par conséquent, promouvoir le développement des communautés rurales du pays.

Aux vice-gouverneurs des provinces pour les services techniques et les infrastructures, la gouvernante les a appelé à être les promoteurs du processus, avec la titularisation des terres aux coopératives et associations agricoles légalement constituées.