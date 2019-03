Togo: Une ONG mobilise pour réclamer la rupture du contrat de Claude Le Roy

Visiblement ce n'est pas seulement en travers de la gorge des acteurs sportifs et précisément ceux du football togolais qu'est restée l'élimination des Eperviers du Togo de la course pour la CAN 2019.

L'ONG Urgences Panafricanistes branche Togo a décidé de mobiliser les Togolais pour une manifestation pacifique le 04 Mai prochain, au cas les autorités togolaises ne s'entendent entre eux d'ici là à mettre un terme au contrat qui le lie avec le coach français des Eperviers du Togo, Claude le Roy.

Selon les termes de ce communiqué de la branche togolaise de cette ONG dirigée par Kodjo Dansou, "engagé en mars 2016 par un contrat pour un objectif précis, celui de qualifier l'équipe nationale senior du Togo, pour la CAN 2019, M. Claude Marie François Le Roy au terme de 6ème et dernière journée des éliminatoires de ladite CAN n'a pas pu atteindre l'objectif qui lui est assigné, malgré les moyens financiers, matériels, humains, logistiques, ... mis à sa disposition".

Et c'est donc c'est "face à ce constat amer, et par rapport à cette élimination" que l'ONG Urgences Panafricanistes dit inviter " le monde sportif, et le public sportif du football togolais : les présidents des clubs et leurs membres, les arbitres, les supporters, les journalistes sportifs togolais et toute la population togolaise, à une mobilisation générale pour une marche pacifique qu'elle organise le 04 Mai 2019 avec d'autres OSC (Organisations de la Société Civile) pour réclamer dans l'immédiat, la rupture du contrat suivie du départ au poste de sélectionneur des Eperviers seniors, de M. Claude Le Roy".

On attend de voir quelle sera la portée d'une telle démarche.