Afrique: Eliminatoires CAN U-23 - Le Congo qualifié dans la douleur pour le tour décisif

Les Diables rouges de moins de 23 ans ont battu in extremis les Hirondelles du Burundi 2-1, le 26 mars au stade Alphonse-Massamba-Débat, en match comptant pour la manche retour du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de la catégorie et disputeront le dernier tour qualificatif.

Au coup de sifflet final, les joueurs, dirigeants et même les supporters ont poussé un grand ouf de soulagement au vu du scenario du match. En l'espace de 48 h, le Congo était sur le point de perdre deux qualifications importantes. Heureusement pour le pays, les U-23 ont fini par prouver que les plus belles victoires s'obtiennent dans la douleur. C'est ce que les poulains de Jean Elie Ngoya ont fait dans le money time (les ultimes minutes).

Après le nul blanc concédé à Bujumbura, les Diables rouges devaient à tour prix l'emporter à domicile. Mails ils ont été les premiers à concéder l'ouverture du score, à la 21e mn. Bienvenue Kanakimana a profité d'une boulette du gardien congolais, Joe Ombandza, pour placer les Burundais devant et mathématiquement qualifiés.

Les Congolais ont ensuite couru après ce score en se procurant des montagnes d'occasions de buts sans connaître la réussite qu'il fallait. Sans pourtant baisser les bras, les Diables rouges ont fait basculer le match en l'espace de deux minutes. Chandrel Géraud Massanga Matondo, d'une belle frappe en pleine lucarne, transforme un coup franc en but, à la 89e mn. Les Burundais n'ont eu que le temps de remettre le ballon en jeu pour mettre un terme à leurs espoirs. Ils concèdent un penalty dans la minute qui suivait que Guy Carel Mbenza a su transformer en but. Le Congo se qualifie pour le tour qualificatif et affrontera le vainqueur Zambie-Malawi.

« Je pense que nous avons eu des meilleures occasions sur l'ensemble du match, malheureusement, nous avons joué à la maladresse. Le coup franc nous a rassurés puisque ce sont des actions travaillées aux entraînements. J'étais serein jusqu'à la fin du match. Nous devrons corriger la finition. On ne peut avoir autant d'actions pour marquer deux fois sur balle arrêtée. Ce n'est pas possible », a expliqué l'entraîneur congolais Jean Elie Ngoya.