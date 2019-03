Cote d'Ivoire: Conseil régional de la Bagoué - Le président Siama Bamba livre plusieurs infrastructures d'un coût de plus de 117 millions de FCFA

Pour son 2è mandat, le président du Conseil de la région de la Bagoué, Siama Bamba maintient le cap des réalisations d'infrastructures socio-économiques de base dédiées au développement local.

Du dimanche 17 au mardi 19 mars 2019, il a procédé à la remise aux populations de divers équipements. Il s'agit dans le département de Tengréla, du logement de l'infirmier de Zelesso ; de la cantine scolaire de Pourou et du collège de Kanakono pour un coût global de 39,500 millions F cfa.

Dans le département de Kouto, Siama Bamba remettait les clés des infrastructures dont le coût d'investissement est de 78 millions F cfa.

Ce sont notamment les latrines de l'école primaire de Tindara ; le bâtiment de 4 classes construit au sein du Lycée moderne Ziguitié de Kouto ; la cantine scolaire et le bâtiment de 4 classes au collège municipal de Kolia et le centre de santé de Kpafonon.

Dans le département de Boundiali, les populations réceptionnaient les clés du centre de santé et du logement de l'infirmier de Fonondara ; celles de l'école de 3 classes de Sissèdougou et de la pompe à motricité humaine de Kambiala pour un d'un coût de 60 millions F cfa.

Dans son message à chacune des étapes de remise des infrastructures dont le coût global des investissements est de plus de 177 millions F cfa (177,500 millions), l'architecte du développement de la Bagoué, entouré de proches collaborateurs dont Hamidou Diarra (1er vice-président) et Liste Massandjé Touré (4ème vice-présidente), faisait savoir que son activisme visant à doter la Bagoué d'infrastructures de base s'inscrit dans la dynamique de préparer sa région à être au rendez-vous de l'émergence inclusive.

« La Bagoué doit être dans le train de la vision de l'émergence et non à la traîne. Cela passe par des réponses adéquates aux urgences locales en matière de scolarisation des enfants, de soins sanitaires de qualité, de routes praticables, d'eau potable, d'électrification rurale etc... », a soutenu Siama Bamba.

Avant de préciser que l'accent a été particulièrement mis sur les secteurs de l'éducation-formation et de la santé primordial sans l'atteinte de l'émergence.

« L'éducation est le cœur de l'émergence. Il en est de même pour la santé. On ne peut être au rendez-vous de l'émergence qui se veut inclusive si les infrastructures scolaires et sanitaires ne sont pas en place et ne fonctionnent pas correctement, faute d'équipements appropriés», précisait le premier président de conseil régional lauréat du prix de meilleur agent de développement local.

Bien avant, le directeur régional de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle (Drenetfp) de Boundiali, Marcel Perreti, dont les structures sous tutelle bénéficient de 7 réalisations sur les 12 infrastructures livrées en 72 heures par le Conseil régional de la Bagoué, saluait l'engagement de Siama Bamba et de son équipe en faveur de l'école.

« Des élus, nous en avons. Mais, des élus qui se penchent particulièrement sur la marche de l'école, nous en voulons.

Ici, dans la Bagoué, nous en avons à travers vous, Siama Bamba », se réjouissait le Drenetfp, Marcel Perreti.

« Vous avez bien quadrillé la région de telle sorte qu'aucun département ne se sent lésé. Vous avez du mérite », relevait pour sa part, au nom du corps préfectoral, Jean-Baptiste Kouassi Ayé, sous-préfet de Kanakono.