Ghana: Allianz Africa lance la transformation de son système informatique

Allianz Africa a lancé le processus de transformation de son système informatique avec le déploiement d'Allianz Business System (ABS), adapté au marché africain et désormais disponible au Ghana pour les produits automobiles. ABS a été conçu et développé par le Groupe Allianz dans le seul but d'améliorer le service délivré à ses clients.

Ce système procure une vision à 360 degrés des clients et partenaires commerciaux par l'intermédiaire d'une seule et même plateforme. La modularité du système facilite son adaptation aux exigences et aux processus propres aux marchés sur lesquels Allianz Africa opère.

Son avantage principal réside dans la rapidité de traitement tant des sinistres que des contrats de souscription. Ce projet est au cœur de la stratégie opérationnelle d'Allianz Africa qui a été dévoilée à Abidjan lors de l'inauguration du nouveau pôle opérationnel du groupe.

Ce nouveau pôle assurera la conduite de cette transformation et le lancement de la phase pilote au Ghana qui sera suivie par la mise en place progressive d'ABS dans les autres entités en Afrique.

«ABS va transformer la façon dont Allianz exerce ses activités en Afrique avec une amélioration de notre productivité et de l'expérience offerte à nos clients.

Le système a été conçu notamment pour s'adapter aux paiements via mobiles, spécifiques au continent africain.», explique Delphine Traoré Maïdou, Directrice régionale des opérations et membre du Comité régional exécutif d'Allianz Africa.

Selon Darlington Munhuwani, Directeur Général d'Allianz Insurance Ghana, «la décision de confier la phase pilote d'ABS à Allianz Ghana en dit long sur la confiance qu'accorde le groupe Allianz en l'économie ghanéenne et sur son besoin de se démarquer sur le marché local de l'assurance.

Cette nouvelle plateforme technologique permet d'interagir rapidement avec nos clients et partenaires et rend le processus commercial plus efficace».

La première phase du déploiement d'ABS pour Allianz Ghana se concentre sur les produits automobiles. Un déploiement qui s'étendra ensuite aux autres pays de la région et aux autres produits d'assurance en 2019 et en 2020.