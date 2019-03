Congo-Kinshasa/Maroc: Le contingent Marocain de la MONUSCO assiste les élèves d'une école de Kananga

communiqué de presse

Kananga, 22 mars 2019 - Le contingent Marocain de la MONUSCO a remis Jeudi 22 mars, un Kit scolaire contenant des cartables à 140 élèves de l'école primaire Makamubia dans le groupement de Tubunluku.

Cette école primaire de six salles de classe faite de pailles et de chaumes, avec 3 niveaux d'étude, a été mise en place sur une initiative locale. Selon Ndubu Evariste, le Chef de groupement de Tubuluku, « cette initiative est partie des jeunes gens de notre contré avec lesquels nous nous sommes entendus pour encadrer les enfants du village et voici deux ans déjà que cela dure ... ».

Depuis deux ans donc, environ de 140 enfants étudient dans des conditions difficiles vu le matériel de construction qui n'est pas adéquat en tant de pluie, dans une zone où la pluviométrie est abondante avec 9 mois de saison des pluies.

Tout comme le chef du groupement de Tubunluku, Ambroise Ngandu, le Directeur de cette école primaire, a salué ce don :

« Nous félicitions cette action du contingent marocain qui vient répondre à une partie de nos besoins. En effet, nos élèves ne vont plus utiliser des sachets comme cartable... mais nous avons encore besoin que notre école soit en matériaux durable à cause de la pluie qui nous dérange beaucoup. »

Ces Kits salvateurs comprennent notamment des cahiers, une trousse, des instruments de géométrie qui vont servir aux élèves pour bien prendre et conserver leur cours. Selon le Colonel Zakaria, Commandant du contingent Marocain à Kananga.

« On a fait des prospections et on a senti que cette école a besoin vraiment d'une petite assistance. Il a fallu réagir au moment opportun. Cette action vise à se rapprocher de la population et d'avantage de leurs attentes... et nous espérons faire mieux... » pourquoi pas en dotant cette école de 6 salles de classe en dur dans les prochains mois.