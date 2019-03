Burkina Faso: Chaleur d'avril - Quelques conseils pour supporter la canicule

Le mois de mars n'est pas encore terminé, mais il fait déjà si chaud ! A Ouagadougou, la température, ces derniers jours, oscille entre 37 et 41 degrés les après-midi.

Pourtant quand le mercure grimpe, l'organisme le ressent et en souffre si des mesures ne sont pas prises pour qu'il s'y adapte. Voici donc quelques recommandations générales pour faire face à la chaleur, et même en tirer quelques bénéfices.

« Ah quelle chaleur ! » se plaignent de nombreuses personnes à longueur de journée et même la nuit où, parfois, on n'arrive pas à dormir.

En effet, il fait actuellement très chaud à Ouagadougou et certainement dans les autres localités du pays. Pour minimiser un tant soit peu les effets de la chaleur, nous vous proposons de suivre ces quelques conseils.

Boire, boire et boire

La consigne première quand il fait très chaud est de boire beaucoup d'eau pour éviter la déshydratation. Et cela est valable pour les enfants, les adolescents, les adultes, bref les jeunes et les moins jeunes.

En effet, la transpiration qui se déclenche automatiquement par forte chaleur fait perdre au corps beaucoup d'eau.

On recommande de boire au moins 2 litres d'eau par jour, auxquels il faut ajouter un litre par heure passée exposé à la chaleur. L'idéal est de boire par petites quantités, tout au long de la journée, et de ne surtout pas attendre la sensation de soif qui est déjà un signe de déshydratation.

Il faut éviter de boire de l'alcool qui favorise la déshydratation mais aussi les boissons à forte teneur en caféine comme le café et le thé, ainsi que les boissons très sucrées (sodas) qui augmentent la sécrétion d'urine. Il est aussi important, en temps de chaleur, de dormir avec une bouteille d'eau à son chevet.

Un bébé est davantage sensible à la chaleur qu'un adulte et les effets du soleil peuvent être vraiment néfastes pour sa santé. Il est donc important de bien hydrater et rafraîchir votre bébé quand il fait chaud. Il faut faire attention aux horaires de sortie.

Chez le bébé ou l'enfant qui n'a pas encore le réflexe de demander de l'eau lorsqu'il a soif, vous devez penser à lui en donner fréquemment.

Il n'y a pas de règle quant à la quantité, mais il est important que ce soit tout au long de la journée. Vous pouvez aussi lui donner son biberon avec du lait froid, ce qui est tout aussi bon.

Vous pouvez également humidifier un gant de toilette pour lui passer sur tout le corps afin de lui procurer une sensation de fraîcheur immédiate.

Prendre des douches tièdes

Les douches tièdes ou froides sont une bonne option pour soulager de la sensation de chaleur. En revanche, il est inutile de se brutaliser avec une douche glaciale, la température de l'eau doit être fraîche si on veut sentir la chaleur quitter notre corps progressivement.

De plus, les douches trop froidesprovoqueront un mécanisme réflexe du corps pour se réchauffer et donc... feront produire plus de chaleur !

S'habiller léger et clair

Préférez les vêtements amples qui favorisent la circulation de l'air et l'évaporation de la sueur, de préférence en matière naturelle.

Le coton, le lin ou même la laine sont, à cet effet, des matières à privilégier car elles absorbent la transpiration. Optez aussi pour des vêtements de couleur claire pour ne pas concentrer la chaleur extérieure.

Oubliez donc le noir... Les matières synthétiques, qui créent un effet «étuve», sont à proscrire. La soie n'est pas, non plus, la meilleure alliée contre la chaleur. De même, pour les vêtements trop décorés, comme ceux tissés de perles, qui auront tendance à davantage se plaquer sur le corps.

Pour ceux qui travaillent en extérieur, le port d'une casquette ou d'un chapeau est fortement conseillé. Mieux encore, mouillez votre tee-shirt et votre chapeau avant de les enfiler afin d'atténuer la sensation de chaleur.

Le travail en extérieur par forte chaleur doit être réduit à des obligations strictement indispensables. Les soutiens-gorges rembourrés peuvent aussi tenir très chaud.

Manger léger

Quand il fait chaud, il faut éviter les plats copieux et lourds à digérer. La dépense énergétique déclenchée par la digestion est en effet très importante. A cela s'ajoute la dépense énergétique provoquée par la transpiration.

Mangez donc des salades, des légumes et des fruits (concombre, tomate, melon, pastèque, salade, courgette, fraise, papaye, pamplemousse) riches en eau et minéraux. N'oubliez pas les sucres lents, car ce sont eux qui vous apportent de l'énergie.

Rester au frais

Si vous avez des courses à faire, sortez tôt le matin. Évitez de sortir entre 12 heures et 14 heures. Le matin, aérez votre maison quand l'air est encore frais.

Pendant la journée, gardez les volets ou fenêtres fermés pour ne pas laisser pénétrer la chaleur et ne les ouvrez que le soir pour laisser entrer la fraîcheur.

Si possible, restez proche d'un ventilateur. Si vous êtes en extérieur, mettez-vous à l'ombre et portez de préférence un chapeau. Recherchez les endroits publics généralement climatisés.

Ne pas gaspiller son énergie

Cela va de soi, mais il est important de le rappeler : il est déconseillé de faire du sport en pleine journée lorsqu'il fait très chaud. Déjà mis à rude épreuve par la chaleur, notre organisme ne va pas supporter qu'on lui afflige une activité qui demande beaucoup d'énergie.

Favoriser l'endormissement

Difficile de trouver le sommeil quand la chaleur est étouffante. Premier conseil : mangez plus léger le soir car la digestion augmente la température corporelle.

Certains aliments comme les légumes secs, le poisson, la volaille, les œufs, la laitue, les noix ou encore les produits laitiers favorisent l'endormissement grâce à leur forte teneur en tryptophane. Évitez de boire de l'alcool car il augmente la température du corps et gardez une bouteille d'eau à côté de votre lit.

La douche tiède juste avant d'aller dormir aide à rafraîchir le corps, à condition de ne pas se sécher complètement pour se glisser dans les draps la peau encore humide.

Laissez la ou les fenêtres de la chambre ouvertes pour profiter du vent léger qui se lève (parfois) à la tombée de la nuit.

Vous pourrez aussi placer un récipient rempli d'eau dans la pièce ou étendre du linge mouillé pour dormir dans une atmosphère humide, donc plus fraîche.