Burkina Faso: Ecoutes téléphoniques - «Zagré va payer tôt ou tard sa trahison» (Sidi Lamine Oumar)

L'audience du procès du putsch manqué de septembre 2015 s'est poursuivi hier, 26 mars 2019, par la diffusion des écoutes téléphoniques du général Gilbert Diendéré. Lors d'une interaction avec Sidi Lamine Oumar du Mouvement arabe de l'Azawad (MAA), les grandes oreilles ont pu capter la voix de ce Malien traitant le général Pingrenooma Zagré de «traître» en ajoutant que l'ancien chef d'état-major général des armées allait payer cette trahison «tôt ou tard».

Le premier élément sonore de la journée est un échange enregistré le 28 septembre 2015 entre le cerveau présumé du coup d'Etat et Rémi Carayol du magazine Jeune Afrique.

Interrogé par le journaliste sur le blocage du processus de désarmement, le général Gilbert Diendéré fait part des inquiétudes des hommes du RSP au sujet de leur sécurité et de celle de leurs familles menacées par la population.

Dans la seconde conversation, un maréchal des logis-chef du nom de Moumouni Ouédraogo appelle le général Diendéré pour lui traduire ses « encouragements ».

Dans le dernier élément sonore diffusé dans la matinée, on entend l'accusé Sidi Lamine Oumar exprimer à Golf ses inquiétudes sur la conduite du processus de désarmement et de cantonnement et critiquer des déclarations des autorités faites à la télévision.

L'ancien chef d'état-major général des armées, le général Pingrenoma Zagré, est qualifié de « traître » par le Malien, lequel assure au général que Zagré va « payer tôt ou tard cette trahison ». Sidi Lamine Oumar confirme par ailleurs à Diendéré son soutien et l'invite à ne pas déposer les armes : « On est là, on est toujours disponible.

Tenez bon ! Si vos hommes sont toujours fidèles, s'il vous plaît, ne rendez pas les armes », conseille la voix présentée comme celle de ce membre du Mouvement arabe de l'Azawad (MAA).

Et l'ancien chef d'état-major particulier de la présidence du Faso d'assurer son interlocuteur qu'en réalité, le RSP « fait semblant » de désarmer. Dans le même échange, Sidi Lamine Oumar demande au général les nouvelles du colonel Abdoul Karim Traoré dont les téléphones sont éteints.

Ce dernier échange et celui avec le journaliste sont la preuve, a noté l'accusation, que l'éphémère président du Conseil national pour la démocratie (CND) tenait un double discours : quand c'est une prise de parole officielle comme cet entretien à Jeune Afrique, il donne le sentiment d'œuvrer pour une issue heureuse à la crise et quand c'est en privé, il n'hésite pas à indiquer « qu'ils font semblant ».

Une autre conclusion que tire le ministère public de ces écoutes téléphoniques, c'est que le colonel Abdoul Karim Traoré « coordonnait les choses pour le général au niveau du MNLA ».

Appelé à la barre, le général Gilbert Diendéré, tout comme Sidi Lamine Oumar, n'a pas souhaité faire d'observations.

Leurs avocats s'en chargeront. Me Latif Dabo, qui défend la principale figure du procès, a estimé que si on considère vrais les propos tenus par le général au journaliste de JA, le parquet doit accepter qu'il puisse y avoir dans cette conversation des éléments à charge et à décharge.

Quand le parquet ne voit que le premier aspect, lui, relève plusieurs phrases dans cet échange qui confortent la position du général, comme quand il parle « d'éviter de jeter de l'huile sur le feu » ou « d'éviter que la situation dégénère ».

« Le parquet fait fi de ces phrases », a-t-il reproché. De même, il martèle que son client n'a jamais tenu de double discours durant le processus de désarmement de l'ex-RSP.

Comme il l'a soutenu devant le tribunal, le général Gilbert Diendéré, selon son conseil, était effectivement engagé dans le processus de désarmement, mais du fait des menaces qui pesaient sur les éléments de la troupe et leurs familles, il avait voulu qu'on marque un temps d'arrêt, afin d'attendre le retour des médiateurs de la CEDEAO, pour aplanir les inquiétudes des soldats.

« Un Blanc en guise de trophée »

Me Aouba Zalyatou, l'avocate de Sidi Lamine Oumar, a regretté d'abord le fait que le parquet fasse une « confusion tendancieuse », tendant à dire que son client est membre du MNLA (Mouvement national de libération de l'Azawad) alors qu'il est plutôt un cadre du MAA (Mouvement arabe de l'Azawad).

Elle s'étonne que le fameux MDL-chef Moumouni Ouédraogo, qui a appelé le cerveau présumé du putsch pour lui traduire ses engagements, ne soit pas dans le box des accusés au même titre que son client qui est accusé d'avoir offert son soutien à Golf.

De plus, a noté Me Aouba, à la date présentée comme celle de l'appel téléphonique entre Diendéré et son correspondant malien, les autorités de la Transition avaient déjà été réinstallées dans leurs fonctions.

Pour elle, son client est à la barre « en guise de trophée ». « On nous a rabattu les oreilles pour dire que le général Diendéré et le général Bassolet ont fait appel à des forces extérieures, à des djihadistes pour leur apporter du soutien. Il fallait donc dans ce procès un étranger et de surcroît de peau blanche », a-t-elle soutenu.

Du côté de l'accusation, on rappelle que l'accusé, lors de son premier interrogatoire devant les enquêteurs, avait confirmé avoir apporté son soutien au général Gilbert Diendéré en lui promettant de mettre à son service, en cas de besoin, « 5 ou 6 personnes pour le soutenir militairement ».

Sidi Lamine Oumar avait, d'après le procès-verbal lu par le procureur, fait amende honorable, expliquant avoir fait preuve d'opportunisme.

Pour Me Aouba, ces déclarations n'ont plus droit de cité puisque l'accusé était revenu plus tard, dans l'évolution de l'enquête, sur ses affirmations.

Le mot "traître", utilisé par Sidi Lamine Oumar pour désigner l'ancien CEMGA, a relancé le débat sur le rôle que la hiérarchie militaire a joué durant les événements de septembre 2015.

Si « Delta », ainsi qu'on nomme le général Diendéré dans les écoutes, et son interlocuteur parlent de trahison du général Zagré, c'est la preuve, a estimé le parquet, que « la hiérarchie n'a pas joué le jeu » des putschistes ; voilà pourquoi elle s'est retrouvée dans leur collimateur.

Une lecture que ne partagent pas les avocats de la défense, à l'image de Me Aouba : « Si on dit que quelqu'un est traître, c'est que cette personne a donné son accord et s'est rétractée après ». La hiérarchie était donc, d'après elle, dans le coup avant de faire marche arrière après.

Sans vouloir prendre part au débat sur le rôle des chefs militaires, Me Prosper Farama de la partie civile a déclaré que le fait même que Sidi Lamine Oumar ait parlé de « trahison » montre qu'il était partie prenante à une entente au départ.

« On est sous l'arbre à palabre »

A l'audience précédente, le parquet avait diffusé un ensemble d'éléments mettant en scène l'interaction entre le général Gilbert Diendéré, l'ancien vice-président du MNLA, Mahamadou Djéri Maïga (Ndlr : décédé), et le colonel Abdoul Karim Traoré.

Dans les échanges, Djéri Maïga se dit « prêt et à la disposition du général Diendéré. Il est aussi question « d'hommes qui s'organisent à la frontière ». On entend une voix, présentée comme celle du colonel Abdoul Karim Traoré, demander des moyens au général pour pouvoir quitter le territoire.

Le colonel Traoré n'avait pas souhaité réagir à ces éléments sonores en l'absence de ses avocats. Constatant leur présence hier, le président du tribunal a invité de nouveau l'accusé à se prononcer sur ces pièces à conviction.

Pile de documents en main et assis sur une chaise, le magistrat militaire s'est lancé dans un réquisitoire en règle contre la procédure judiciaire en cours, depuis le début.

Il a affirmé avoir été « arrêté et détenu illégalement », a dénoncé des « perquisitions irrégulières » et regretté qu'à aucun moment des éléments sonores ou vidéos ne lui aient été opposés.

Une situation qui viole les principes de l'Etat de droit, a-t-il longuement développé, comparant le tribunal militaire à un « arbre à palabre ».

« Comment veut-on que j'opine sur une pièce que je vois pour la première fois ? », s'est-il interrogé avant de poursuivre plus loin : « Je n'ai pas peur du fond des éléments sonores, j'ai lu les retranscriptions. Mais je ne peux pas entrer dans le fond et cela, pour être respectueux du droit ».

Les réponses des parquetiers à celui qui était leur collègue ne se sont pas fait attendre : « Nous ne sommes pas sous un arbre à palabre. Ici nous parlons droit.

Le tribunal d'exception n'est pas un tribunal dans un Etat d'exception » ; « Même sous un arbre à palabre, il y a des règles » ; « Qu'il nous dise ce qu'il reproche exactement à ces éléments sonores et sur quelle base. Là, on pourra discuter ».

L'audience se poursuit ce mercredi matin à 9 heures.