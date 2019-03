Cote d'Ivoire: Situation socio-politique - Des députés exhortent la chefferie traditionnelle à la cohésion sociale

La salle de réunions du Centre culturel Womiengnon a servi de cadre, mercredi dernier, à une rencontre entre une délégation parlementaire composée de Koné Lacina Cordo, Salimou Coulibaly, Lazani Coulibaly, le sénateur Silué Kagnon Augustin, tous membres du Rhdp et les chefs de village et de quartier de la commune de Korhogo.

Plusieurs sujets de l'actualité socio-politique nationale étaient à l'ordre du jour, entre autres: la démission de Soro Guillaume de l'Assemblée nationale ; les actions sociales et de développement du Président de la République, Alassane Ouattara ; la consolidation de la paix et l'opération de Recensement général de la population et de l'habitat.

S'agissant de la démission de l'ancien président de l'Assemblée nationale, le chef de la délégation parlementaire, Koné Lacina Cordo, dit ceci : «Guillaume Soro a assumé pleinement sa démission.

Il a clairement dit qu'il n'épouse pas la vision politique du Rhdp. Or, on ne peut être à la tête d'une majorité dans laquelle on ne se reconnaît plus». Il est revenu, au cours de cette rencontre, sur les nombreuses réalisations sociales et de développement impulsées par le Chef de l'Etat.

Il a aussi et surtout exhorté les chefs traditionnels à prôner la cohésion et la paix. «Les nombreux acquis en termes de développement que nous avons pu obtenir sous la houlette du Président Alassane Ouattara doivent nous inciter à la consolidation et à la préservation de la paix, en vue de l'émergence à l'orée de 2020», a-t-il lancé.

Koné Lacina Cordo a demandé aux et aux autres de répondre aux questions des agents de l'opération de Recensement général de la population et de l'habitat, afin de permettre à l'Etat de mieux planifier le développement pour le bonheur de tous.

Les chefs traditionnels ont, dans les échanges, dit avoir pris bonne note et promis de relayer le message livré par la délégation parlementaire.