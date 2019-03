Sénégal: Lancement de l'initiative française "Choose Africa", vendredi

Dakar — Les ministres français et sénégalais de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire et Amadou Ba procèdent, vendredi à 9h, à la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture de Dakar, au lancement de "Choose Africa", une initiative de l'Agence française de développement (AFD) en faveur des PME, TPE et start-up africaines, a appris l'APS.

La manifestation se déroulera en présence de Rémy Rioux, directeur général de l'AFD et du président de Proparco, filiale de l'Agence consacrée au secteur privé, rapporte un communiqué.

"Choose Africa" est la "concrétisation de l'engagement pris à Ouagadougou par le président de la République française, Emmanuel Macron, d'accompagner la révolution de l'entrepreneuriat et de l'innovation en Afrique".

Le communiqué souligne qu'"avec +Choose Africa+, plus de 2,5 milliards d'euros seront consacrés au financement et à l'accompagnement des start-up, TPE et PME sur le continent africain d'ici 2022".

La même source signale que près de 10 000 entreprises africaines seront accompagnées au cours de cette période.