Afrique: ZLCA/Amadou Gon Coulibaly - "Il faut que les accords conclus soient véritablement appliqués"

Le Premier ministre qui a représenté le chef de l'État à l'Africa Ceo Forum est rentré hier à Abidjan.

Avant de quitter la capitale rwandaise, le chef du gouvernement ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, a émis un souhait au terme du panel qu'il a animé à la 7e édition d'Africa Ceo forum.

« Les chefs d'État au niveau du continent ont manifesté clairement la volonté politique, avec la signature de l'accord de la Zone de libre-échange continentale (Zlec).

Une fois cette volonté politique est marquée, il faut que les accords que nous avons conclus entre nous soient véritablement appliqués », a-t-il dit en substance.

Cette rencontre, faut-il le rappeler, organisée par le groupe de presse Jeune Afrique et Rainbow Unlimited, société suisse spécialisée dans l'organisation d'évènements de promotion économique, a réuni deux jours durant plus de 1 500 grands décideurs de l'industrie, de la finance et de la politique issus de 70 pays, autour du thème central : « Faire de l'intégration économique africaine une réalité ».

Entre sessions plénières et panels, chefs d'entreprises et partenaires au développement ont été unanimes sur le fait que la création d'un marché continental unique favorisera la libre circulation des hommes d'affaires et les investissements.

Et ce marché devrait être un moteur essentiel pour la croissance économique et l'intégration des peuples du continent.

C'est la raison pour laquelle, dans son allocution d'ouverture, le Président du Rwanda, Paul Kagame, a appelé les pays signataires de l'accord créant la Zlec à sa mise en œuvre effective. «

La Zelec est sur le point d'entrer en vigueur, il ne reste qu'une seule ratification. Il est bon que nous travaillions ensemble pour que cet accord soit effectivement une réalité. Nous ne devrons plus attendre », a-t-il déclaré.

Pour Paul Kagame, sa mise en application est une opportunité pour la croissance du secteur privé et l'émergence de nouveaux champions africains. Toutes ces actions sont louables. Mais, de nombreux défis restent toutefois à être relever.

Il s'agit, entre autres, selon le chef du gouvernement ivoirien, des aspects liés aux barrières non tarifaires et les tarifs commerciaux.

A noter qu'au cours de son séjour à Kigali, Amadou Gon Coulibaly a accordé plusieurs audiences allant dans le sens de la coopération économique.

Il a reçu en audience des responsables du Groupe de la Banque mondiale pour parler de l'état d'avancement des relations économiques et le renforcement de la coopération entre l'institution bancaire et la Côte d'Ivoire.

Le Premier ministre a aussi eu une séance de travail avec les opérateurs économiques ivoiriens. La promotion des champions nationaux, le développement des infrastructures, la fiscalité, etc., ont été les points saillants de cette séance de travail.

Le séjour du chef du gouvernement au pays des mille collines lui a permis également d'accorder des audiences à la communauté ivoirienne vivant au Rwanda.