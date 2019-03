Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Alexandre Sita échange avec les structures d'appui aux entreprises

Le directeur interdépartemental des Petites et moyennes entreprises de Pointe-Noire et du Kouilou a conféré, le 26 mars, à la Chambre de commerce avec les responsables des structures d'appui aux entreprises sur les activités qu'elles menent et sur les perspectives d'amélioration du cadre de collaboration entre elles et cette direction.

Alexandre Sita était accompagné d'Antoine Massala, directeur départemental de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises. Au cours de la rencontre, il a été abordé diverses problématiques liées à l'accompagnement des très petites entreprises (TPE), des petites et moyennes entreprises (PME) et des petites et moyennes industries. Les représentants des structures d'appui aux TPE et PME ont, à cette occasion, présenté leurs attentes à la direction interdépartementale, notamment l'accompagnement des pouvoirs publics, la collaboration, l'échange et autres.

Le clou des retrouvailles a été marqué par la mise en place d'une feuille de route en vue de l'amélioration du cadre de collaboration entre ces structures et la direction interdépartementale.