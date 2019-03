Congo-Brazzaville: Gestion forestière - 2,5 milliards FCFA pour conserver la faune sauvage

Le protocole d'accord relatif au projet de gestion durable de la faune sauvage au Congo a été signé, le 26 mars à Brazzaville, entre la ministre de l'Economie forestière, Rosalie Matondo, et la représentante de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Suze Percy Filippini.

Financé par l'Union européenne à hauteur de 2,5 milliards FCFA, le projet d'une durée de cinq ans sera mis en œuvre dans le département de la Sangha, autour du bassin d'approvisionnement de Ouesso.

Il a pour objectif de contribuer à la conservation de la faune sauvage, des écosystèmes et de leurs services ; d'améliorer les conditions de vie et la sécurité alimentaire des communautés qui dépendent en grande partie des différentes ressources naturelles.

De même, ce projet a pour but de concilier les enjeux de sécurité alimentaire et de conservation de la faune par une exploitation durable et légale. « Le projet répond à un besoin croissant d'appréhender et de gérer les menaces sur la faune à une plus grande échelle. Les études diagnostiques préliminaires seront réalisées dans le bassin de Ouesso. Elles permettront d'identifier les sites les plus propices au test de la stratégie d'intervention choisie pour le projet et à sa mise à l'échelle ultérieure », a indiqué le coordonnateur du projet, Joachim Kondi.

Pour ce dernier, il est question, dans un premier temps, de retenir comme site d'intervention pilote l'Unité forestière d'aménagement Kabo de la Congolaise industrielle du bois, afin de capitaliser les travaux déjà menés dans cette zone avec les communautés locales et le concessionnaire forestier.

Par ailleurs, le chef de coopération de la délégation de l'Union européenne au Congo, Karl Rawert, a relevé que les questions de conservation et celles de la sécurité alimentaire et nutritionnelle constituent un véritable enjeu national et international. « Ce projet novateur et ambitieux peut y répondre si l'ensemble des parties prenantes coopère et collabore », a-t-il déclaré.

Pour la représentante de la FAO, Suze Percy Filippini, ce programme contribuera à la réalisation non seulement du Plan national de développement( 2018-2022), mais aussi à l'atteinte des Objectifs de développement durable, notamment l'élimination de l'extrême pauvreté et la faim.

Satisfaite de l'aboutissement du projet de gestion durable de la faune sauvage, la ministre de l'Economie forestière a affirmé que grâce à ce projet, le Congo entend apporter une contribution substantielle au maintien des équilibres naturels, processus dans lequel certaines espèces animales sauvages jouent des rôles prépondérants. « À cet égard, la menace d'extinction qui pèse sur les espèces de faune telles que l'éléphant, le lion... est préoccupante. La perte de la faune sauvage risquerait de mettre en péril le fonctionnement des écosystèmes forestiers et l'autosubsistance de ces communautés qui dépendent fortement de cette ressource depuis des millénaires», a souligné Rosalie Matondo.

La ministre a également invité les animateurs du projet à développer des synergies avec des initiatives existantes ou en perspective.