Congo-Kinshasa: Académie des Beaux-ARTs - Les finalistes du master ont dévoilé leurs œuvres !

L'Union Européenne, le Goethe-Institut de Kinshasa, le pôle EUNIC-RDC, en collaboration directe avec l'Académie des Beaux-arts, ABA, ont eu à organiser le vernissage de l'exposition de la clôture du 8ème et dernier module de master class en photographie, le jeudi dernier 21 mars 2019. C'était à l'occasion de la journée dénommée "Connecté".

En effet, ce vernissage auquel même les expatriés et les congolais s'étaient donné rendez-vous a été organisé dans le jardin de cet établissement supérieur en vue d'attirer un public mixte. Les douze étudiants de ce master avaient voulu faire voir au grand public qu'ils ont bel et bien intériorisé la formation reçue. Il faut dire que leurs photographies étaient posées sur des formations en bois qui ont été éclairées par des projecteurs, tout en attirant un grand public et suscitant ainsi en ce dernier une grande admiration.

Le Directeur général de l'Académie des Beaux-arts, M. Henry Kalama, a, dans son discours, manifesté de prime à bord, sa reconnaissance à ses partenaires notamment, le pôle Eunic-RDC, le Goethe-Institut de Kinshasa ainsi qu'à l'Union Européenne. Ensuite, il n'a pas manqué de remercier le personnel de son institution pour leur dévouement. Par ailleurs, le DG a rappelé les trois objectifs de ce master class en ce qu'il consiste : primo, d'équiper les étudiants sélectionnés en compétences requises dans leurs recherches d'images et leur diffusion ; secundo, renforcer leurs capacités de réaliser, de concevoir et de créer des innovations sur l'art photographique. Et tertio, cet événement a servi d'une manière, sinon d'un moyen conducteur à l'ouverture d'un département de photographie dans cette institution de l'enseignement supérieur, dit-il, car "connecté" prouve que la photographie peut exactement relier les différents aspects de la vie courante.

Vue sur les photos

Plantées les unes à coté des autres, les photos des artistes apportent une touche différente au milieu des sculptures du jardin de l'Académie de Beaux-arts. En tout état de cause, l'œuvre dénommée " le costume du roi" représente un jeune homme en chapeau et moulé dans une veste à peau de léopard et ayant à sa main une canne comme symbole de royauté. Imani Buhanda, auteur de la photographie, explique son œuvre en ces mots :" l'objectif de ce projet est de s'habiller en roi traditionnel modernisé. Il s'agit de révéler ce roi dans la cité, tout en conservant une partie dans ses coutumes, dans son habillement.

Etant jeune, nous sommes des responsables de demain et nous devons garder un peu de nos coutumes et cultures dans nos habillements. La modernité ne peut pas nous détacher de nos racines, de notre identité africaine en général et congolaise en particulier," dit-il. La photographie dénommée " ma deuxième famille" signifie pour l'artiste que la famille n'est pas seulement liée à la biologie, mais aussi à l'environnement dans lequel l'on vit.