Soudan: Le Comité Politique Soudano-italien se réunit à Rome

Khartoum — 2O18 (SUNA)- La 8ème Session du Comité Politique Italo-soudanais se tient Mardi dans la capitale italienne, Rome.

Le Comité examinera toutes les questions de Coopération Bilatérale, en particulier les Etapes Pratiques pour la Promotion des Relations Bilatérales dans tous les domaines.

Les deux Parties échangeront des Informations sur les Développements Internes et Régionaux afin d'approfondir la Compréhension et la Coopération Mutuelles.

Par ailleurs, le Ministère des Affaires Etrangères avait précédemment accueilli la 5ème Session du Comité de Consultation Politique réunissant les Ministères des Affaires Etrangères Soudanais et Espagne, au niveau des Directeurs Généraux des deux Ministères où la Partie espagnole a salué le rôle du Soudan dans la Région et le Succès des Accords de Paix conclus dans le Sud Soudan et en République Centrafricaine (RCA).

Les deux Parties sont convenues de promouvoir les relations économiques par la création du Forum Economique Espagnol à Khartoum en Septembre prochain, avec la participation de grandes Entreprises du Secteur Privé dans les domaines de l'Agriculture, des Infrastructures, de l'Energie, de la Transformation Alimentaire et autres.

La Session a également abouti à la Coordination des Positions entre le Soudan et l'Espagne et à la convergence des points de vue sur les Questions Régionales et Internationales discutées.