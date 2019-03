Soudan: Al-Bashir souligne sur la poursuite de la fourniture de Services de Santé

Khartoum — 2O18 (SUNA)- Le Président de la République, le Maréchal Omer Al-Bashir, a réaffirmé la Volonté de l'Etat de Continuer à fournir des Services de Santé de Haute Qualité grâce à la création d'un plus grand nombre d'Etablissements de Santé.

Dans son allocution à la Cérémonie d'Inauguration de l'Hôpital d'Urgence et de Blessures à Jabra Lundi, le Président Al-Bashir a souligné que l'Etat irait de l'avant en offrant des Traitements Médicaux Gratuits, des Services de Santé et en développant les Services d'Assurance Sanitaire.

Il a affirmé que le travail d'indigénisation des Traitements Médicaux se poursuivrait, indiquant qu'il n'y aurait pas besoin de voyager à l'étranger pour se faire soigner.

Le Président Al-Bashir a déclaré que l'Etat avait élargi l'Enseignement Supérieur, en particulier dans le domaine Médical, et que le Conseil de Spécialisation Médicale Soudanais avait trouvé une solution à la migration des cadres de la Profession Médicale, ajoutant que le Conseil avait réussi à augmenter le nombre de Diplômés en Médecine. 30 000 cadres en un an et le nombre de Spécialistes est passé de 700 à 6 000.

Le Lt Gén. (Police), Hashim Osman Al-Hussein, Wali de l'Etat de Khartoum, a affirmé la détermination du Gouvernement de son Etat à fournir le soutien et le financement nécessaires à la création d'Institutions de Santé et de Services Médicaux et de Santé à la Population.

Il a souligné que la carte sanitaire de l'Etat avait été mise en œuvre à 97%.

Le Prof. Mamoun Humaida, Ministre de la Santé de l'Etat de Khartoum, a déclaré que l'Hôpital de Jabra s'ajoutait aux 54 Etablissements de Santé de l'Etat qui ont été créés conformément à la Carte Sanitaire afin d'améliorer les Performances de la Santé.