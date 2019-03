Congo-Kinshasa: Prise en charge des décès d'Ebola - Une formation au profit des leaders communautaires

Des sessions de formation sont organisées à l'intention des chefs de différentes communautés, dans le but de contrer la propagation de la maladie qui a déjà franchi, depuis son apparition en août 2018, le cap de mille cas.

Pour réduire la propagation du virus d'Ebola, l'implication de la communauté s'avère une nécessité. D'ailleurs, dans sa récente communication annonçant le millième cas enregistré de cette maladie, le ministre de la Santé, le Dr Oly Ilunga Kalenga, l'avait bien souligné.

C'est ainsi que des sessions de formation sont organisées à l'intention des leaders communautaires et la dernière en date est celle qui a eu lieu, le week-end dernier, à Beni, au Nord-Kivu. Elle a ciblé trente-six gardiens de coutume et leaders communautaires, venus des localités de Mamove, Mutwanga et Eringeti.

La formation a porté sur l'enterrement digne et sécurisé des personnes mortes de la maladie à virus d'Ébola. Appuyée par l'Organisation mondiale de la santé et la protection civile du Nord-Kivu, elle s'est focalisée sur la remontée des alertes et l'engagement communautaire de la population dans leurs milieux de vie.

La situation épidémiologique du 25 mars révèle que depuis le début de l'épidémie, le cumul des cas est de mille seize, dont neuf cent cinquante et un confirmés et soixante-cinq probables. Six cent trente-quatre décès ont été rapportés dont cinq cent soixante-neuf confirmés et soixante-cinq probables. Trois cent vingt et une personnes ont été guéries. Par contre, deux cent vingt-six cas suspects sont en cours d'investigation. Sept nouveaux cas confirmés dont quatre à Katwa, deux à Mandima et un à Beni. S'agissant de décès, il est fait état de cinq nouveaux cas confirmés dont trois communautaires et deux au centre de traitement Ebola de Butembo.