Afrique: CAN U23/Dernier tour - La RDC face au vainqueur du match Mali - Ethiopie

Les Léopards de moins de 23 ans affronteront le gagnant de la confrontation entre les deux pays, lors de la dernière phase des éliminatoires de la compétition de la catégorie.

Les jeunes Léopards se sont qualifiés, le 24 mars, à Rabat au Maroc pour le dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) prévue pour cette année en Egypte. Après s'être imposés à Kinshasa au match aller par deux buts à zéro face aux Lions d'Atlas du Maroc, les poulains du sélectionneur Christian N'sengi Biembe ont été battus dans la capitaine marocaine par un but à zéro, un but inscrit sur penalty à la 28e mn.

Pour ce match, le onze des Espoirs de la RDC s'est composé du gardien de but Jackson Lunanga, et dans le champ de Mukoko Amale, Ernest Luzolo Sita, Hervé Beya, Arsène Zola, Peter Mutumosi, Jonathan Ifaso, Edo Kayembe, Jackson Muleka, William Balikwisha et Chadrack Muzungu.

Les jeunes Léopards ont donc réussi à écarter de leur chemin les Lions de l'Atlats du Maroc. Et conséquemment, le sélectionneur néerlandais des Espoirs marocains, Mark Wotte, a été démis de ses fonctions après cette élimination. Pour la Fédération royale marocaine de football, le technicien néerlandais n'a pas offert la qualification pour les jeux Olympiques Tokyo 2020 qui était l'une des grandes conditions inscrites dans son contrat.

Christian N'sengi Biembe a reconnu que la partie a été très rude, les Léopardeaux ont été dominés mais ont tenu leur qualification. « Nous sommes évidemment contents d'avoir obtenu ce résultat qui était très dur avec la qualité et l'organisation que nous avions en face... Nous n'avons pas vu les images du penalty mais avons l'impression que le ballon a touché la tête de notre défenseur. Il peut avoir des erreurs mais nous pouvons parler avec tranquillité parce que le résultat est à notre faveur », a-t-il dit. Et de reconnaître : « Mais il faut avouer quand même que nous avons eu un match très dur...»