Afrique de l'Ouest: Marché financier régional - L'Agence Umoatitres lance le programme de certification des acteurs

En partenariat avec la Chartered Institute For securities & Investment (Cisi) basée à Londres, l'Agence Umoa titres a lancé le programme de certification financière Cisi-Umoa des acteurs du marché régional.

La cérémonie s'est tenue ce lundi 25 mars au siège de la Bceao à Dakar, en présence de l'ambassadeur de Grande Bretagne au Sénégal, M. George Hodgson, du représentant de son homologue américain et du gouverneur Tiémoko Meyliet Koné.

Le programme de certification financière Cisi-Umoa est le fruit du partenariat entre l'Agence Umoatitres et la Chartered Institute For Securities & Investment (Cisi) basée à Londres.

Selon Adrien Diouf, directeur de l'Agence Umoatitres, ce programme qui a été conçu et développé en partenariat avec la Chartered Institute for Securities & Investment (Cisi) basée à Londres marque l'aboutissement d'une série de travaux de réflexions au sein de l'Agence Umoatitres qui ont commencé au premier semestre 2017.

«Ce long processus de réflexions a abouti à la double nécessité, d'une part de créer un cadre favorable pour l'amélioration du niveau de compétences des acteurs et d'autre part de fournir un état de ses connaissances dans le but de dégager un consensus autour d'un référentiel de savoir-faire pour ses nouveaux métiers liés aux titres publics, à la gestion de l'épargne et aux marchés financiers », a déclaré M. Diouf.

En somme, explique-t-il, il s'agissait de trouver le modèle opérationnel approprié pour la mise en place d'un système de certification des acteurs du marché financier.

Le défi majeur résidait à son avis, dans l'identification d'un partenaire technique de référence mondiale doté d'un modèle permettant de prendre en compte les facteurs spécifiques relevant de l'environnement de notre marché financier et donc de notre Union.

«Ainsi dans le partenariat conclut avec l'institution Cisi, nous avons pris soin d'anticiper et de résoudre plusieurs freins potentiels dans le but de faciliter la participation au programme de l'ensemble des professionnels confirmés ou aspirant professionnels du marché des titres publics et aussi du marché financier dans sa globalité », a indiqué Adrien Diouf.

Selon lui, cela a abouti à la mise en place d'un programme régional de certification en français, offrant ainsi la possibilité à tous les candidats de la zone Uemoa quelques soient la localisation de se faire certifier de manière simultanée et d'obtenir des résultats dans la journée.

«De plus cette certification n'exigeant aucun pré requis, les candidats n'ont pas obligation à s'inscrire à des cursus de formations spécifiques ce qui en réduit le coup, le rendant ainsi accessibles aux étudiants, mais aussi aux professionnels qui désirent tout simplement faire valoir leur acquis », a-t-il dit.

Cependant, poursuit le directeur de l'Agence Umoatitres, il a été jugé opportun de se doter avec le soutien du Cesag d'un vivier de formateurs sur l'ensemble de l'Union afin d'accompagner ceux qui le souhaitent.

Tels sont les principales mesures prises pour permettre l'adaptation optimale du programme de certification financière international Cisi à nos exigences et à nos réalités locales marquées notamment par la dimension régionale de celle-ci, tout en conservant la portabilité sur d'autre marchés », a expliqué Adrien Diouf.

Poursuivant, il souligne que dans sa phase actuelle le programme porte d'abord sur le module intitulé « Fondamentaux des Services financiers » qui vise à fournir et à tester des connaissances d'ordre général sur les principes et fonctionnement des marchés financiers.

Celui-ci constitue un pré requis à tous les autres modules Le second module dénommé « Marché obligataire », se veut plus précis et technique puisqu'il porte sur des sujets propres aux marchés obligataires.

Pour rappel, le CISI est un organisme professionnel, mondialement reconnu, leader dans la conception et la mise en œuvre de programmes de certification en ligne pour les acteurs des marchés des valeurs mobilières, des investissements ; de la gestion de fortune et de la planification financière.