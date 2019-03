Congo-Kinshasa: 100 jours du Président Félix Tshisekedi - L'OVD à pied d'œuvre à l'Unikin

Photo: Twitter/ Félix A. Tshisekedi

Félix Tshisekedi, Président de la République Démocratique du Congo

Délaissée depuis plus de deux décennies et menacée par des multiples têtes d'érosions, l'Université de Kinshasa, autrement appelée la «colline inspirée» va bientôt être dotée des infrastructures routières dignes de son nom. Ceci, grâce aux travaux de réhabilitation de la voirie exécutés par l'Office des Voiries et Drainages (OVD).

Investie le 24 janvier 2019 comme 5ème président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi a, dans son discours programme de 100 jours, défini des priorités. En exécution de ce programme, l'OVD est en train de réhabiliter la route de l'Unikin qui mène vers l'Intendance générale.

Après le mur de soutènement érigé au niveau du Home Vatican, l'OVD s'est lancé dans la reconstruction des canalisations d'eaux, mais aussi le remblayage des chaussées ainsi que la réfection des endroits où la chaussée s'est détériorée.

Avec ces travaux de génie civil, l'université de Kinshasa peut afin échapper à la disparition. Car, cela n'est un secret pour personne, avec les multiples grandes pluies qui se sont abattues dans la ville de Kinshasa, ces deux derniers mois, l'accès au site était devenu difficile.

Au niveau du rond point du Home Vatican, les automobilistes étaient dans l'impossibilité de faire le tour pour poursuivre leur chemin vers la paroisse Notre Dame de la Sagesse ou vers le Plateau des professeurs. Des sacs de sables, placés de part et d'autre de la chaussée pour soutenir la route coupée par l'érosion et protéger le home perturbaient la circulation. Car, il fallait aux automobilistes de la patience pour poursuivre leur course avec une route rétrécie à une seule bande pour les deux sens et rongée par l'érosion de part et d'autre.

Actuellement, le calvaire disparait sur la pointe des pieds. Les deux axes ont été retapés bien que la circulation reste encore bloquée par les engins de l'OVD étant donné que les travaux sont en cours.

Certains étudiants ne manquaient d'adresser leurs messages d'encouragement au Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Selon eux, c'est une première qu'un Président de la République démocratique du Congo songe à la réhabilitation du site universitaire. Les canalisations d'eaux construites par les Belges n'ont jamais subi une quelconque réparation. Et pourtant, avec l'augmentation démographique au sein de l'Unikin, la quantité d'eaux n'est plus la même. Ce qui est à la base des multiples têtes d'érosions dans le site et la détérioration de la route. Maintenant que les choses bougent positivement, l'Unikin, qui était enclavées est sauvée.