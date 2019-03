Afrique: 2ème édition Forum économique Generescence - Dakar" accueille l'événement les 05 et 06 Novembre

GENERESCENCE BUSINESS NETWORKING, cabinet d'intelligence économique, de communication et d'évènementiel, organise la 2ème édition FORUM ECONOMIQUE GENERESCENCE "FEG Dakar", les 05 et 06 Novembre 2019 à Dakar - Sénégal, sous la thématique : "les défis de l'économie africaine à l'horizon 2025: Innovations technologiques et scientifiques, Industrialisation 4.0 et Nouveaux Modes de financement des TPE".

Rendez-vous annuel économique et d'affaires de référence, le FORUM ECONOMIQUE GENERESCENCE "FEG Dakar est la plus grande plateforme d'affaire et B2B en Afrique.

Le FEG réunit en 2 jours entre 500 et 1500 acteurs économiques et donneurs d'ordre venus d'une trentaine de pays d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et d'Asie, attendus sur 4 registres : Conférences plénières, Rencontres B2B, Workshops et Foire d'exposition professionnelle multi-sectorielle.

Le FEG Dakar 2019 sera organisé en concomitance avec les premières éditions du Salon Sénégalais de l'innovation technologique, du digital et de l'intelligence artificielle « SENTECH », du salon international de la création technologique pour l'agriculture « TECH4AGRI », du salon international des énergies renouvelables « EneR-SEN » et du salon International des services, équipements et solutions de l'environnement et du Développement durable "PolluGaïa".

L'édition 2018 a regroupé plus de 500 acteurs économiques venus de 11 pays d'Afrique, d'Europe et d'Asie. 216 entreprises étaient inscrites aux rencontres d'affaires.