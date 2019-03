Sénégal: Enfance - ImagiNation Afrika lance trois ateliers de co-création pour les enfants

ImagiNation Afrika, l'association sénégalaise qui œuvre pour le développement des enfants à travers le jeu et la réflexion critique, a aujourd'hui lancé le premier des 3 ateliers de co-création avec les habitants de Yoff. Les ateliers ont pour but de développer des actions concrètes qui amélioreront les espaces urbains pour les plus jeunes enfants et faciliteront leur développement.

L'un des plus grands défis de chacune des 19 communes de la ville de Dakar est de créer des espaces urbains durables qui soutiennent, favorisent et facilitent l'apprentissage et le développement des jeunes enfants. ImagiNation Afrika, en collaboration avec YUX Dakar a lancé le projet : "Walking with Amadou" (Marcher dans les pas d'Amadou) dans le but d'engager les citoyens dans un dialogue public sur les expériences vécues par les jeunes enfants et leur entourage en milieu urbain.

Karima Grant, la directrice de l'association a dit: "l'environnement joue un rôle primordial dans le développement du cerveau des jeunes enfants.

Etant donné que le Sénégal a une population très jeune avec plus de 42% de la population qui ont moins de 15 ans, il est impératif qu'on relève ces problématiques et investisse dans leur bon développement dès aujourd'hui."

Pour Magor Dia, le Programme Manager de la Petite Enfance au sein d'ImagiNation Afrika, les ateliers de co-création présentent une opportunité de partager les données récoltées pendant l'enquête de terrain qui a été menée dans deux communes de Dakar (Yoff, Mermoz Sacré-Coeur) et dans la ville de Guédiawaye permettant ainsi une meilleur prise en charge des jeunes enfants par toutes les parties prenantes de la ville : les municipalités, les parents, les structures de santé et les départements de l'urbanisme.

Les ateliers de Mermoz Sacré-Coeur et Guédiawaye se tiendront au cours du mois d'Avril. Les propositions retenus pendant ces ateliers feront l'objet d'une exposition dans les communes concernées afin d'ouvrir un dialogue avec les populations sur les besoins des jeunes enfants dans les espaces urbains.