Ile Maurice: Grade 9 - Les élèves manquent des bases élémentaires

Constat inquiétant pour des élèves de 14 ans. Une étude du ministère de l'Éducation révèle les lacunes des collégiens qui ont participé au National Assessment Grade 9, l'an dernier. Ajouté à cela un questionnaire recelant parfois des anomalies.

Un rapport réalisé par le département Quality Assurance du ministère de l'Éducation met les points sur les i sur le niveau du National Assessment Grade 9 (NAG9). Celui-ci a eu lieu à la fin de l'année dernière et concerne les élèves du secondaire âgés de 14 ans.

Cette épreuve sert également de base au National Certificate of Education (NCE), examen ultra-compétitif, qui sera introduit l'année prochaine. Et qui servira, entre autres, à permettre aux élèves d'accéder aux académies.

Sauf que le document, qui décortique les questions dans chaque matière, met en évidence les lacunes et anomalies contenues dans les questio naires.

À titre d'exemple, pour l'anglais, au niveau de la compréhension qui était basée sur la vie et la lutte entreprise par Nelson Mandela, une des interrogations portait sur son surnom «Rolihlahla».

«On a demandé aux élèves pourquoi il s'agissait d'un surnom approprié pour Mandela. C'est une question subjective et inappropriée, qui a pénalisé plusieurs élèves», souligne le rapport. D'ajouter que les élèves ont toujours du mal à faire la différence entre le sens littéral et figuré.

Dans la même matière, les élèves devaient transformer cinq phrases en «direct speech». Un exercice difficile pour la plupart d'entre eux. «... they failed to apply basic rules of transformation in verb tenses, pronouns, punctuation marks and time markers related to Direct/Indirect speech», peut-on lire dans le rapport. Un constat inquiétant pour des élèves de cet âge.

La rédaction, dont le thème était la planification d'une fête de fin d'année, devait compter uniquement 100 mots.

Cependant, en ce qui concerne la notation basée sur le critère de créativité, le rapport note qu'un «pourcentage élevé d'élèves ont très mal fait dans la catégorie créativité.

Très peu de fiches ont pu retenir l'attention du lecteur... Les élèves n'ont pas pu faire bon usage de leur imagination, ce qui fait qu'une bonne partie des réponses étaient prévisibles... »

«Mauvaise Maîtrise»

Le niveau des élèves prenant part au questionnaire de français est également remis en question. Dans un exercice leur demandant de substituer un temps verbal, en apportant des modifications qui s'imposent, dont le remplacement des verbes au passé simple par le passé composé, a donné des perles telles que «perdé, a perdité», au lieu de «a perdu».

Pour d'autres exercices, le document dit clairement que les élèves n'ont toujours pas maîtrisé les temps verbaux.

La rédaction présente le même constat, avec «une mauvaise maîtrise de la syntaxe et le problème récurrent au niveau des genres, des phrases qui contiennent des incohérences» ou encore, une confusion entre l'utilisation de l'auxiliaire «être» et «avoir».

Outre les langues, le rap- port critique également la performance des élèves dans d'autres matières, dont les mathématiques ou encore les sciences. Ce qui inquiète les professionnels de l'éducation.

Car, déjà avec l'introduction des cinq «credits» obligatoires comme critère de promotion en Grade 12 (Ex-Lower 6), un élève sur deux est recalé. «Le rapport montre clairement les lacunes. La performance des élèves n'est guère rassurante.

Si on maintient ce même niveau pour le NCE, c'est sûr qu'une importante partie de la population estudiantine échouera», explique une source au ministère de l'Éducation.

Quant à Ally Yearoo, président de l'Education Officers Union (EOU), il dit espérer que le Mauritius Examinations Syndicate (MES) prendra en considération ce document lorsque les questionnaires du NCE seront préparés.

Findings on National Assessment Grade 9 -2018 State Secondary Schools by L'express Maurice on Scribd