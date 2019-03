Afrique: Africa CEO Forum 2019/ Paul Kagamé - "Ce que nous devons faire si nous voulons maximiser les opportunités au profit de notre continent"

La 7ème édition du plus grand rendez-vous international du secteur privé africain a débuté le lundi 25 mars 2019 à Kigali, au Rwanda.

À la cérémonie d'ouverture en présence du premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly le secteur privé africain a manifesté sa détermination pour l'intégration économique du secteur privé africain.

À cette occasion, le Président du Rwanda, Paul Kagamé, a remarqué que personne ne se demande si la zone de libre-échange continentale est la bonne voie à suivre, ou si elle va apporter des avantages, tout simplement parce que « c'est la seule voie à suivre si nous voulons maximiser les opportunités au profit de notre continent ».

« Mais nous devons la faire fonctionner et nous savons comment. Il est de notre responsabilité de veiller à ce qu'une intégration plus profonde se traduise par une prospérité et un bien-être pour notre population. Tant que les femmes se heurteront à des obstacles inutiles pour pouvoir exploiter pleinement leurs talents », a-t-il ajouté.

Au cours du premier panel, les principaux chefs d'entreprises et dirigeants politiques ont abordé les défis qui sont associés au commerce intra-africain tels que les contrôles monétaires, les coûts de transport élevés, les barrières non tarifaires et les tarifs commerciaux.

La présidente éthiopienne Sahle-Work Zewde a déclaré : « Même si nous nous concentrons sur les questions politiques, nous avons tous la même ambition audacieuse, celle que nos pays progressent constamment, mais cela ne peut se faire sans la paix et la sécurité. »

Selon le professeur à l'Université de Cape Town, Dr. Carlos Lopes « il faut jusqu'à 700 heures pour traiter les documents commerciaux dans certains États africains.

« Est-il urgent de réduire cela ? » a-t-il interrogé en ajoutant que « le coût du transport d'un pays à l'autre est vraiment brutal » car » il faut beaucoup plus de temps pour transporter des marchandises du Rwanda au Mombasa que de Mombasa à la Chine.

Nous avons été performants en tant que continent et région économique dans les délais de signature de la ZLEC par rapport à d'autres régions du monde qui ont mis en moyenne 10 ans pour concrétiser de tels traités commerciaux. « .

Le Président de Africa Ceo Forum , Amir Ben Yahmed, a invité les gouvernements à permettre au secteur privé africain de jouer son rôle dans la création d'emplois de qualité, nécessaires à la croissance démographique de l'Afrique.

« Le secteur privé africain et les investisseurs doivent être impliqués. Le développement ne peut pas se faire sans eux. L'ambition doit donc aller vers eux et la société civile », a déclaré Amir Ben Yahmed.