Ile Maurice: Forest-Side - Chat échaudé craint l'eau froide...

L'eau coule à nouveau des robinets à Résidence Atlee, Forest-Side et Résidence Joachim, entre autres. Mais pour combien de temps, se demandent les habitants. Depuis dimanche soir, la fourniture d'eau, interrompue depuis plus de trois jours, a été rétablie. La veille, ils avaient manifesté leur ras-le-bol dans les rues, jusqu'à aller à la confrontation avec la police.

Nous avons sillonné la région de Curepipe hier matin. Notre attention est tout de suite attirée par le nombre de vêtements qui sèchent dans les cours. Malgré le mauvais temps, les habitants ont profité du fait que l'eau coule à nouveau pour faire la lessive.

À l'instar de Maryline Charlot. L'habitante de Résidence Atlee explique que depuis deux heures du matin, l'eau coule des robinets. N'empêche, elle a quand même pris soin de remplir 15 bidons d'eau. D'autant que si lundi l'eau a coulé toute la journée, elle craint que mardi, l'eau soit de nouveau distribuée au compte-gouttes. «Les récipients, les seaux, tout ce qui peut contenir l'eau sont utilisés.»

Pour sa part, Caroline Marius raconte qu'elle se réveille bien avant le lever du soleil. «Je me réveille avant trois heures du matin pour faire la vaisselle de la veille. Et puis, je dois récupérer le maximum d'eau pour notre usage personnel. J'ai trois enfants âgés de 6 ans, 5 ans et 1 an. Je peux vous dire que ce n'est pas rose tous les jours.» En raison de la fourniture erratique d'eau, elle a dû puiser dans son budget pour acheter des bouteilles d'eau. «J'ai peur que les petits n'attrapent une gastro, alors je fais mon possible pour éviter cela.»

Au morcellement Ramaligum, à Résidence Joachim, Jyoty fait état de son calvaire quotidien. Un vrai bain, elle dit ne pas l'avoir pris depuis plusieurs jours. «Et ne parlons pas de l'état des toilettes! Nous sommes en 2019. Qui aurait pensé que nous serions confrontés à un tel problème ?» Sa région se trouve pourtant à quelques kilomètres de La Marie, d'où son incompréhension face au manque d'eau. «Notre budget en souffre.»

Si hier, la situation semblait être retournée à la normale, ce n'est pas pour autant que Jyoty ne va pas continuer avec ses nouvelles habitudes: collecter le maximum d'eau possible pour parer à toute éventualité.

Bientôt huit heures d'approvisionnement par jour

À ce jour, Forest-Side ne reçoit de l'eau que pendant quatre heures, soit deux heures le matin et deux heures le soir. La Central Water Authority (CWA) envisage toutefois de doubler les heures de distribution, suivant les heurts de samedi dernier. Les habitants devraient ainsi être approvisionnés quatre heures le matin et quatre heures le soir. Après les travaux de réparation d'un tuyau qui a cédé à La Marie, dimanche, ainsi que l'installation d'un by-pass sur l'axe La Marie-La Brasserie, la situation est retournée àla normale dans la région. La CWA indique que 6 000 m3 d'eau du réservoir de La Marie, qui a une capacité de 18 000 m3, sont injectés dans le réseau de distribution. Toujours est-il que d'autres perturbations sont à prévoir d'ici deux mois. En effet, les travaux pour remplacer des tuyaux datant de plus de 100 ans vont démarrer bientôt. D'autres, de 400 mm et 600 mm, seront placés. Plus de Rs 100 millions seront injectées dans ce projet. En cas de problème de fourniture, des camions-citernes desserviront les régions affectées.