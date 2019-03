Maroc: Participation du Maroc au championnat d'Afrique de lutte

L'équipe nationale de lutte se trouve depuis dimanche dernier dans la ville tunisienne de Hammamat en vue de participer à la 53ème édition du Championnat d'Afrique des nations de cette discipline.

Ils seront pas moins de 375 lutteuses et lutteurs, issus de 26 pays, à prendre part à ce Championnat d'Afrique de lutte (cadets, juniors, séniors).

L'équipe nationale du Maroc évoluera comme suit :

-Seniors : 8 lutteurs en lutte GR et 8 en lutte libre.

-Juniors : 5 en LL et 5 en lutte GR.

Pour ce qui est de la lutte féminine, on compte, dans le rang des cadettes, 5 lutteuses et 3 chez les juniors.

L'équipe est accompagnée par quatre encadrants, en l'occurrence Kabil Driss, Driss Bouazzouni, Khoudar Rachid et Ouadoudi. On note également la présence au sein de la délégation marocaine de l'arbitre international Abdellah Zaïmi et deux autres pour un passage de grade.

Par ailleurs, il y a lieu de signaler que cette compétition africaine sera rehaussée par la présence du président de l'UWW, le Serbe Nenad Lalovic et du président de la CALA, le Marocain Fouad Meskout.

Il convient de rappeler également que la sélection du Maroc, tous styles confondus, est composée d'un brassage de lutteurs d'expérience et de jeunes espoirs. Ils ont confirmé qu'ils sont motivés et fin prêts pour réaliser de bons résultats à l'issue de ce championnat.

Parmi les lutteurs marocains ayant des chances de rafler une place au podium en lutte gréco-romaine, on peut citer Zyed Ait Oukram (77 kg), Boualam Aziz (72 kg), Lamkabar Anas (120 kg), Fajjari Fouad (65 kg), Rouimbi (61 kg), Choukri Attafi (97 kg) et Mouanis Réda (92 kg).

En lutte libre, on trouve Reggani Oussama 82 kg, Regggani Rabii (70 kg) et Chakir Anssari (57 kg). Les médailles mises en jeu sont au nombre de 90 dont 20 en or, 43 en argent et 27 en bronze.