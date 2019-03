Maroc: Une galerie d'art casablancaise expose les œuvres de 4 artistes marocains à Art Paris 2019

La galerie d'art casablancaise So Art Gallery va exposer les œuvres de quatre artistes marocains à la 21ème édition de l'Art Paris, prévue du 4 au 17 avril prochain, sous la coupole du Grand Palais de la capitale française.

Il s'agit d'artistes "aux parcours et influences éclectiques", en l'occurrence Mehdi Qotbi, Ghany Belmaachi, Morran Ben Lahcen et Houda Kabbaj, indique So Art Gallery, qui fait partie de quelque 150 galeries de 20 pays présentes à ce rendez-vous incontournable du printemps en France.

Cette participation a pour objectif de "confirmer tout l'intérêt que porte le Maroc à la promotion de ses artistes", souligne la même source, qui met en avant "une participation exclusive d'une galerie marocaine".

A travers la représentation de ces quatre artistes marocains, dont les œuvres expriment une force, un style et une élégance, So Art Gallery confirme sa volonté de proposer des artistes aux univers singuliers empreints de sens et d'exigence. L'œuvre picturale de Mehdi Qotbi, artiste confirmé et grande figure de l'art contemporain marocain, est "reconnue à travers le monde", relève le communiqué, notant que ces travaux sont empreints "de poésie, de rythme et traversés par le souffle d'un esprit de sagesse".

"Point de rencontre entre l'Orient, l'Afrique et l'Occident, entre l'abstraction géométrique et les élégantes subtilités des arts décoratifs arabo-islamiques, son œuvre a fasciné les plus grandes plumes de la littérature et de la critique européennes", relève la même source.

S'agissant de Ghany Belmaachi, c'est "un pionnier de la nouvelle figuration au Maroc" et "en devient dans les années 1970 une des figures marquantes, grâce à un vocabulaire plastique qu'il explore moins comme représentation réaliste de la quotidienneté que comme métaphore sociale et humaine plus large".

Dans un autre registre, Morran Ben Lahcen fait partie de l'avant-garde des artistes contemporains. Autodidacte, il se fraie d'abord un chemin dans le paysage artistique au gré du street art. Il a contribué depuis ses débuts à la création artistique contemporaine, et s'est progressivement orienté vers de nouvelles expériences graphiques, grâce à sa capacité à se réinventer et à exprimer de nouvelles techniques.

La photo sera aussi à l'honneur à travers les travaux de l'artiste Houda Kabbaj. Autodidacte vivant entre Paris et Marrakech, elle utilise principalement la photographie argentique, dont le processus expérimental s'inscrit dans sa démarche. Elle définit son travail comme étant introspectif à partir "d'images mentales" qu'elle retranscrit.