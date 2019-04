Gabon: GEO COURSE, une application pour demander un taxi...

Fernand Joumas (lunettes), un des responsables du Cabinet Intellect reçu dans la Matinale de Gabonews FM

Pour faciliter la vie des usagers, une entreprise gabonaise met sur le marché internet, une application permettant d'avoir un taxi quel que soit l'endroit où l'on se trouve.

Geo Course est une création du Cabinet Intellect, une société gabonaise de services internet et réseaux, reposant sur des bases solides et une infrastructure fiable. Elle vient de mettre à la disposition des citoyens, un logiciel informatique qui pourrait révolutionner le monde du transport en commun au Gabon. Geo Course facilite la vie. Quand un citoyen a besoin d'un transport depuis chez lui, sous un temps pluvieux ou ensoleillé, il est obligé de sortir malgré l'incertitude de pouvoir trouver un taxi. Or, à partir de son téléphone, en cliquant sur l'application tout en précisant sa destination et le lieu où l'on se trouve, un chauffeur enregistré sur la plateforme recevra la requête et viendra chercher le client à sa porte.

Leurs services d'hébergement web datent de 2009 : « Geo Course est une plateforme, dont l'objectif est de fournir un environnement pour permettre à des fournisseurs de services et à des clients de se rencontrer et faire des transactions. Pour le moment ce service est axé sur le transport. Tout fournisseur du service de transport peut, via cette plateforme, fournir ses prestations à ses clients », explique Fernand Joumas, l'un des responsables du Cabinet Intellect.

La structure Cabinet Intellect est née en 2009 suite à l'évolution constante du marché de l'hébergement internet et à la création d'un Cloud : « Il était nécessaire d'apporter un renouveau parmi une offre quasi inexistante ».

L'entreprise avait repris une base d'hébergées établie pour appliquer un tout nouveau concept « le Cloud Gabonais », et devenir les pionniers dans ce secteur. Tous leurs services ont alors été regroupés sous l'enseigne Intellect. Le but était alors de disposer d'une structure 100% indépendante, où l'ensemble des installations est maîtrisé en interne, en appliquant des technologies novatrices à la pointe de l'industrie. Ses services s'étendent désormais sur toutes les technologies qui nécessitent internet.