Cameroun: Programme d'entrepreneuriat de la TEF - 3050 Entrepreneurs sélectionnés par la fondation Tony Elumelu

La Fondation Tony Elumelu finance directement 1 000 entrepreneurs et 2 050 bénéficiaires supplémentaires sont soutenus par ses partenaires.Le Forum d'Entreprenariat de la TEF - le plus grand rassemblement d'entrepreneurs en Afrique - se tiendra les 26 et 27 juillet

La Fondation Tony Elumelu (TEF), la plus importante philanthropie africaine engagée pour l'autonomisation des entrepreneurs africains, a, le 22 mars 2019, annoncé 3 050 entrepreneurs africains, issus des 54 pays africains, sélectionnés dans le cadre du cinquième cycle de son Programme d'entrepreneuriat de 100 millions de dollars. L'annonce a été faite à l'hôtel Transcorp Hilton d'Abuja à la suite d'une présentation du processus de sélection par le cabinet 'Accenture Development Partners'.

Cette année, plus de 216 000 candidatures ont été reçues, une nette augmentation par rapport aux 151 000 l'année dernière. Près de 90 000 d'entre elles ont été soumises par des femmes entrepreneures, soit une augmentation de 45%, ce qui témoigne la stratégie de la Fondation d'atteindre un plus grand équilibre entre les sexes. Les entrepreneurs sélectionnés recevront chacun un capital de démarrage non remboursable de 5 000 dollars, un accès à des mentors et un programme de formation commerciale de 12 semaines, directement axé sur les besoins des entrepreneurs africains. Les 26 et 27 juillet 2019, ils se retrouveront au Forum d'Entreprenariat de la TEF, le plus grand rassemblement annuel d'entrepreneurs africains et de l'écosystème de l'entrepreneuriat sur le continent.

Le Promoteur de la TEF, Tony O. Elumelu, CON, qui a célébré son anniversaire aujourd'hui, a déclaré: "Chaque année, nous sommes confrontés à une tâche presque impossible: sélectionner 1 000 entrepreneurs, parmi les centaines de milliers qui postulent. Nos entrepreneurs ont soif de changement. Nous savons que nous ne faisons qu'effleurer la surface, nous constatons, vu la profondeur du talent entrepreneurial, que nous tous, gouvernements, entreprises et société africains, devons mobiliser nos efforts pour transformer nos économies et nos moyens de subsistance. Nous devons nous unir pour

les autonomiser et accélérer le changement que nous souhaitons sur le continent". Dans son discours, Mme Aisha Buhari, épouse du Président de la République Fédérale du Nigéria, a salué l'impact du programme sur le continent, chargeant les entrepreneurs sélectionnés à contribuer à la promotion et au développement du continent africain.

"En effet, je suis convaincue que ces entrepreneurs de la Fondation Tony Elumelu inspireront une confiance profonde et auront une immense valeur non seulement pour le Nigeria, mais pour tout le continent", a-t-elle déclaré. La nouvelle Directrice Générale de la TEF, Ifeyinwa Ugochukwu, a déclaré à propos de cette annonce: "Le programme d'entreprenariat de la Fondation Tony Elumelu a permis d'autonomiser 7 520 entrepreneurs au cours des cinq premières années de son programme de 10 ans.

À l'occasion du cinquième anniversaire du programme décennal, la sélection de cette année comprend 2 050 entrepreneurs, soutenus par les partenaires de la Fondation, qui viennent s'ajouter à l'engagement annuel de 1 000 bénéficiaires de la Fondation, portant ainsi à 7 720 le nombre total d'entrepreneurs autonomisés par la Fondation au cours des cinq premières années. L'année dernière, nous avons lancé TEFConnect - la plateforme de réseau numérique pour les entrepreneurs africains ouverte à tous - afin de démocratiser davantage l'accès aux opportunités pour les milliers d'entrepreneurs qui ne peuvent pas bénéficier directement de notre programme d'entrepreneuriat. Cela témoigne également de notre volonté d'autonomiser nos entrepreneurs et de notre conviction que l'entreprenariat est la clé pour véritablement libérer le potentiel du continent africain", a-t-elle déclaré.

Le nombre croissant de partenaires de la Fondation comprend le Comité International de la Croix-Rouge (CICR), le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), la République du Bénin (Sèmè City), le Gouvernement de l'État d'Anambra, Indorama, le Gouvernement du Botswana et la Banque Africaine de Développement (BAD). Pour une liste des entrepreneurs sélectionnés par la Fondation Tony Elumelu pour 2019 et des informations sur nos candidats, veuillez visiter le site tefconnect.com.