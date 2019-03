Madagascar: Maroc-Madagascar - Commission Mixte de coopération entre les deux pays

Signature de la commission mixte de coopération entre Madagascar et Maroc.

Dans le cadre des relations historiques d'amitié et de fraternité qui unissent la République de Madagascar et le Royaume du Maroc et conformément à la volonté des deux pays, de renforcer davantage leurs liens de coopération et aux dispositions de l'Accord portant création de la Commission Mixte de Coopération entre les deux pays, signé le 06 avril 2006, à Rabat, la première Session de la Commission Mixte de Coopération Madagascar-Maroc a tenu ses travaux à Marrakech, le 26 mars 2019.

Experts. La délégation malagasy était conduite par Naina Andriantsitohaina, ministre des Affaires Etrangères de la République de Madagascar. La délégation marocaine était présidée par Nasser Bourita, ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale du Royaume du Maroc. Cette commission Mixte a réuni les experts des deux pays représentant les différents Départements Ministériels pour faire le bilan de la coopération en cours et identifier de nouvelles pistes de coopération.

Nouveaux accords. Les Ministres des Affaires Etrangères des deux pays, ont, également procédé, à cette occasion, à la signature de nouveaux Accords de Coopération renforçant ainsi le cadre juridique régissant les relations de coopération entre la République de Madagascar et le Royaume du Maroc, à savoir, accord de Coopération en matière de décentralisation ; accord-cadre de Coopération relatif à l'octroi de bourses d'études et de stages au Maroc ; mémorandum d'Entente dans le domaine de la formation diplomatique ; mémorandum d'Entente dans le domaine de l'Aménagement du Territoire National, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville ; programme d'Application de l'Accord de Coopération dans les domaines de la jeunesse et des sports pour les années, 2019, 2020, 2021 ; protocole de Coopération dans le domaine des Médicaments et des produits de Santé ; convention de Jumelage et de Coopération entre Le Centre Hospitalier Universitaire Ibn Sina de Rabat et le Centre Hospitalier Universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona d'Antananarivo ; protocole d'Accord en matière d'Education et de Recherche Scientifique et Projet d'Accord de Coopération dans le domaine social.