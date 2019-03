Soudan: Un ministre du Conseil des ministres confirme la stratégie des relations soudano-tunisiennes

Khartoum — Le ministre de la Présidence du Conseil des ministres M. Ahmed Saad Omar a réaffirmé l'importance et la stratégie des relations entre le Soudan et la Tunisie.

Lors de sa réunion mardi avec l'ambassadeur de la Tunisie Hashimi Egaili M. Saad a souligné la présence de nombreux avantages et facteurs communs entre les deux pays, en particulier les aspects économiques et commerciaux, qui ont contribué à la promotion et à la promotion des relations de coopération entre les différents secteurs d'activité dans les domaines de l'investissement , de commerce, du transport aérien, ainsi que de profiter de l'échange d'expériences dans le domaine de la formation et de l'entraînement sportif.

Pour sa part, l'ambassadeur de Tunisie a expliqué que le gouvernement de son pays attachait une importance particulière au Soudan et qu'il ferait tout son possible pour renforcer les relations et les lancer vers des horizon vastes.