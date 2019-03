Soudan: Port-Soudan capitale pour la culture arabe en 2019

Khartoum — Le pays se prépare pour la réception du grand événement arabe, la célébration de Port-Soudan capitale de la culture arabe pour l'année 2019.

Une délégation du ministère de la Culture, du Tourisme et des Antiquités de l'État de la Mer Rouge se rendrait dans la ville marocaine d'Oujda afin de recevoir le flambeau de la capitale arabe de la ville Oujda, capitale de la culture arabe en 2018.

Les célébrations se poursuivront tout au long de l'année à Port-Soudan au cours desquelles le pays recevra un certain nombre de délégations des pays arabes participant aux différents événements, et à la clôture des événements de Port-Soudan l'année prochaine le flambeau sera transféré à la ville de Bethléem en Palestine en tant que capitale de la culture arabe en 2020.

La ville de Port-Soudan est l'une des villes africaines arabes qui se caractérise par son patrimoine culturel et l'un des passages arabes en Afrique, et elle contient également une grande partie du patrimoine culturel et de l'archéologie.

Port-Soudan a également fourni à l'arène culturelle arabe des poètes, des écrivains, des artistes, des peintres et des scientifiques en culture et en archéologie, en plus de son inclusion dans de nombreuses institutions culturelles et touristiques.

Dans le cadre des préparatifs et du succès la manifestation, une délégation du ministère de la Culture, du Tourisme et des Antiquités se rendra à Port-Soudan pour organiser le lancement du projet en impliquant tous les secteurs officiels et populaires des célébrations, et coordonner avec le gouvernement de l'État de la Mer Rouge.

Il est à noter que le projet des capitales de la culture arabe est une initiative du groupe des pays arabes à l'UNESCO de célébrer les capitales de la culture arabe après son adoption lors des réunions des ministres chargés des affaires culturelles dans le monde arabe à Sharjah en 1995, la célébration a débuté au Caire en 1996 en tant que première capitale de la culture arabe, suivie de la Tunisie jusqu'à l'arrivée de Khartoum en 2005.