Cote d'Ivoire: Caisse des dépôts et consignations - Lassina Fofana prête serment avant sa prise de fonction

Fofana Lassina est le tout premier directeur général de la Caisse des dépôts et de consignations de Côte d'Ivoire (CDC-CI). Il a prêté serment le mercredi 20 mars dernier, selon une note dont nous avons reçu copie.

Dans le cadre de l'opérationnalisation de la Caisse des Dépôts et Consignations de Côte d'Ivoire (CDC-CI), créée par la loi n°2018-574 du 13 juin 2018 et conformément aux dispositions de ladite loi, s'est tenue mercredi 20 mars 2019 la cérémonie de prestation de serment du directeur général de la CDC-CI, Lassina Fofana.

Après l'installation officielle de la Commission de Surveillance, le 25 février 2019 par le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Koné, cette prestation de serment constitue une étape majeure dans le démarrage des activités de la CDC-CI, dont l'action s'appuie sur des valeurs telles que la fiabilité et la sécurité, l'indépendance et la neutralité, l'attachement aux notions d'intérêt général et de service public.

Le directeur général de la structure s'est engagé, par sa prestation de serment, à défendre l'autonomie de l'établissement, maintenir l'inviolabilité des fonds dont la garde lui est confiée, assurer la sécurité, la liquidité, la rentabilité, et à représenter la Caisse des Dépôts et Consignations de Côte d'Ivoire dans les actes de la vie civile avec honneur, intégrité, dévouement et probité.

La création de la CDC-CI procède d'une volonté, celle d'offrir des capacités de mobilisation de ressources longues et des financements d'investissements longs, notamment dans des créneaux non couverts par le système financier classique.