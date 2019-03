Congo-Kinshasa: Les crises dans les zones rurales menacent les progrès contre la faim et la pauvreté dans le monde﻿

Le Rapport mondial 2019 sur les politiques alimentaires affirme que les crises dans les zones rurales menace les progrès dans la faim et la réduction de la pauvreté. A cet effet, le rapport souligne qu'il y a un besoin urgent de revitalisation rurale, des politiques fortes et de responsabilité.

Le Rapport sur la politique alimentaire mondiale 2019 de GFPR publié, mercredi 27 mars 2019 à Washington DC (Etats-Unis) par l'Institut de recherche (IFPRI) sur les politiques alimentaires, est marqué par l'approfondissement de cycle de la faim et de la malnutrition ; la pauvreté persistante ; les possibilités économiques limitées et la dégradation de l'environnement.

Selon ce Rapport, les zones rurales continuent d'être dans un état de crise dans de nombreuses régions du monde, menaçant de ralentir les progrès vers les Objectifs de développement durable (ODD), les objectifs climatiques mondiaux et l'amélioration de la sécurité alimentaire ainsi que la nutrition.

On note également que, les zones rurales sont mal desservies par rapport aux zones urbaines et font face à un large éventail de défis à travers le monde. Il s'agit notamment, des zones rurales aux prises avec la crise de l'environnement en Chine; crise agraire sévère en Inde, et pénurie d'emplois pour les populations de jeunes de plus en plus en Afrique. Pour relever ces défis, le rapport appelle à la revitalisation rurale, mettant en lumière les politiques, les institutions et les investissements qui peuvent transformer les zones rurales en des endroits dynamiques et en bonne santé pour vivre, travailler et élever une famille.

Revitaliser les zones rurales

« Revitaliser les zones rurales peut stimuler la croissance économique et commencer à traiter les crises dans les pays en développement. Et aussi, relever les défis pour la réalisation des objectifs de développement durable et les objectifs climatiques d'ici 2030 », a déclaré Shenggen Fan, directeur général de IFPRI. « La revitalisation rurale est opportune, réalisable et, le plus important, essentielle pour éradiquer la faim et la malnutrition dans un peu plus d'une décennie », a-t-il ajouté.

La majorité des pauvres du monde vivent dans les zones rurales, selon le rapport.

Les populations rurales représentent 45,3 pourcent de la population totale du monde, mais 70 pourcent de ces populations sont extrêmement pauvres. Le taux de pauvreté dans le monde dans les zones rurales est actuellement de 17 pourcent, soit plus du double du taux de pauvreté urbaine de 7 pourcent.

« La transformation rurale nécessite une approche économique globale pour relier les économies rurales et urbaines. Le renforcement de ces liens peut stimuler la croissance et la diversification dans les exploitations agricoles et les secteurs non agricoles, la réduction des écarts de qualité de vie socio-économiques et entre les zones urbaines et rurales », a déclaré Achim Steiner, administrateur du Programme des Nations Unies et co-auteur du chapitre principal dans le rapport.

Le rapport souligne que les zones rurales pourraient devenir des centres des innovations en moins d'une décennie. Il recommande la revitalisation des zones rurales avec un accent sur cinq piliers: la création d'exploitations agricoles et les possibilités d'emploi en milieu rural non agricole; l'égalité des sexes; relever les défis environnementaux; améliorer l'accès à l'énergie; et investir dans la bonne gouvernance.

La création d'emplois est essentielle pour réduire la pauvreté dans les zones rurales, en particulier dans les zones rurales de l'Afrique au sud du Sahara, où la pauvreté est élevé et les populations de jeunes sont grandes. Les politiques qui encouragent les investissements dans les réseaux de transport en milieu rural, les télécommunications et le capital humain dans les pays africains peuvent préparer les jeunes ruraux pour de nouveaux emplois dans les zones rurales et urbaines, et combler l'écart rural-urbain, selon le rapport.

Nécessité d'une urbanisation rapide

« L'urbanisation rapide en Afrique crée de nouvelles opportunités pour la transformation rurale et la revitalisation, principalement en raison de la demande croissante de produits alimentaires dans les zones urbaines. Et, les investissements dans les nouvelles technologies de transformation des aliments de base comme, on le voit dans le cas du Ghana, le Mali, la Tanzanie et le Sénégal », a déclaré Ousmane Badiane, directeur pour l'Afrique de l'IFPRI et co-auteur du rapport chapitre sur l'Afrique .

En Asie du Sud aussi, il y a davantage l'accent sur la croissance de l'emploi rural et la productivité agricole en renforçant l'économie rurale non agricole basée sur l'agriculture, a déclaré Pramod Joshi, directeur pour l'Asie du Sud de l'IFPRI et co-auteur du rapport chapitre sur Asie du Sud .

Pour assurer que tous peuvent participer et profiter de la croissance et de la transformation des zones rurales, le rapport recommande d'investir des efforts pour réduire les disparités générales. « L'autonomisation des femmes peuvent améliorer la productivité agricole, le bien-être général des mères et des enfants et accroître leur capacité de contribuer à la revitalisation rurale », a renchéri Hazel Malapit, chercheur à l'IFPRI et co-auteur du rapport chapitre sur l'égalité des sexes .

Au-delà du progrès économique et le capital humain, les milieux ruraux doivent également être restaurés et améliorés pour sécuriser les nombreux services qu'ils fournissent. « Pour engager les résidents ruraux en tant que gardiens des ressources naturelles précieuses, leurs droits à ces ressources devraient être reconnues dans le droit et la pratique », a déclaré Claudia Ringler, directeur adjoint de la division et co-auteur du rapport chapitre sur l' environnement.

« Forger un bel avenir pour les pauvres »

La réalisation de ces objectifs stratégiques nécessite des investissements dans la bonne gouvernance. Le rapport identifie trois aspects de la gouvernance critique pour la revitalisation rurale: les lois et règlements appropriés et prévisibles; la mise en œuvre et à l'application efficace des politiques ; et la responsabilité des personnes occupant des postes de pouvoir et d'autorité.

Le rapport de cette année comporte également des chapitres sur la façon dont l'expérience européenne peut tirer des enseignements pour la revitalisation rurale dans les pays en développement; les tendances de la politique alimentaire de l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine et d'autres régions; les données mises à jour sur les indicateurs de la politique alimentaire et plus encore. Le rapport est le dernier d'une analyse annuelle de l'évolution de la politique alimentaire dans les pays en développement, basé sur les plus récentes données disponibles.

« Avec persévérance, 2019 peut devenir l'année où la volonté d'éliminer la faim et la malnutrition. Cette année rassemble enfin l'élan, forge un bel avenir pour les pauvres du monde entier », a déclaré Fan.