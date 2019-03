Soudan: Coopération entre le Soudan et l'Egypte dans le domaine de la santé

Khartoum — Le ministre de la Santé de l'État de Khartoum, Prof. Mamoun Humida a affirmé la solide des relations et de la coopération qui unissent le Soudan et l'Égypte dans le domaine de la santé, soulignant le désire du Soudan de faire appel aux médecins égyptiens dans le domaine de la neurochirurgie et de la chirurgie de la moelle épinière pour et former des cadres dans les hôpitaux et les centres de santé soudanais.

Humida a déclaré, lors de sa rencontre avec l'ambassadeur d'Egypte au Soudan, Hossam Issa, la grande confiance du peuple soudanais envers les médecins égyptiens, indiquant que le ministère n'avait aucune objection à adopter de personnel médical de l'étranger.

Pour sa part, l'ambassadeur Hossam Issa a révélé sur une bourse médicale au Soudan, soulignant l'engagement de l'ambassade conformément aux directives de la présidence égyptienne visant à fournir des médicaments, des équipements médicaux et du matériel manquant au ministère égyptien du Développement.

Il a mis l'accent sur l'accord et l'arrangement en vue de préparer une proposition relative à un convoi médical égyptien dans le pays, et a rendu hommage au rôle joué par le ministre de la Santé, Mamoun Humida, dans l'amélioration de la santé.