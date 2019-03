Congo-Brazzaville: Coopération - L'Italie veut apporter son soutien au sport congolais

L'ambassadeur italien a fait part au ministre des Sports et de l'éducation physique, Hugues Ngouélondélé, de la volonté de son pays à appuyer le Congo dans le domaine des sports, le 26 mars à Brazzaville, à l'occasion d'un échange entre les deux personnalités.

« Je suis venu ici pour rencontrer le ministre dans le cadre de la grande amitié qu'on n'a pas seulement avec le ministère, mais aussi avec le pays tout entier. Je voulais souligner notre capacité et notre volonté à travailler dans le domaine du football et pour aider la jeunesse congolaise à avoir une ouverture vers l'Europe, notamment vers l'Italie », a déclaré le diplomate italien, Stefano de Leo, à l'issue de l'audience.

Les deux personnalités ont également abordé des questions de collaboration dans le domaine de l'éducation et la capacité de contribuer au développement du pays.

« Dans une situation où il faut lancer des signes positifs, je pense que le sport est le moyen le plus important pour montrer qu'il y a des possibilités de se rencontrer et de travailler ensemble. J'ai eu par le ministre des indications très utiles et importantes. Il y a des dossiers déjà ouverts sur une collaboration avec des équipes de football en Italie. Le ministère nous a ouvert ses portes et nous allons profiter de cette ouverture pour travailler ensemble, afin d'avoir des résultats concrets dans les brefs délais », a poursuivi Stefano de Leo.

Rappelons que la coopération entre les deux pays a permis, en janvier 2017, la signature d'un accord de partenariat entre le Congo et les clubs italiens Atalanta et le Milan AC sur la préformation des jeunes à Brazzaville pour le premier club et à Pointe-Noire pour le second.