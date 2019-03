Congo-Kinshasa: Des dialogues communautaires, une nouvelle stratégie de lutte contre Ebola

À la suite des attaques contre les centres de traitement de la maladie de Katwa et Butembo, la coordination avait lancé des échanges communautaires dans plusieurs zones de santé, afin d'inviter la communauté à partager ses préoccupations et suggestions par rapport à la conduite de la riposte.

De nombreuses recommandations ont été formulées. Il s'agit notamment de l'adaptation des procédures opérationnelles standard en matière de prévention et contrôle des infections (PCI) dans le milieu communautaire; l'engagement communautaire et l'intégration des familles dans le processus; le développement d'une stratégie de communication spécifique sur les nouvelles approches de PCI pour améliorer la compréhension de la communauté; enfin la revitalisation du programme Villages et écoles assainis et des projets eau, hygiène et assainissement, en particulier à Butembo et Katwa.

Deux piliers de la riposte ont ensuite été ciblés par la coordination, à savoir la PCI ainsi que la communication de risque et l'engagement communautaire. Les équipes de PCI sont responsables de la mise en place de mesures et pratiques pour mettre fin à la transmission de maladies infectieuses dans les formations sanitaires et dans la communauté. Ces mesures comprennent la désinfection des formations sanitaires et des ménages, l'installation des points de lavage de mains et la mise à disposition des équipements de protection individuelle. Le premier atelier sur la PCI a été organisé à Goma, du 21 au 23 mars, dans l'objectif d'améliorer la qualité des interventions et la perception de la PCI par les communautés.

Rappelons que la situation épidémiologique à la date du 26 mars indique que depuis le début de l'épidémie, le cumul des cas est de mille vingt-deux, dont neuf cent cinquante-sept confirmés et soixante-cinq probables. Six cent trente-neuf décès ont été rapportés dont cinq cent soixante-quatorze confirmés et soixante-cinq probables. Trois cent vingt-quatre personnes ont été guéries et ont quitté le centre de traitement.