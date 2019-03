Ile Maurice: Pas de statistiques exactes sur la maltraitance d'enfants et la violence conjugale, selon le rapport de l'Audit

Les deux systèmes informatiques achetés à grands frais (Rs 4,1 millions) entre 2014 et 2016 pour desservir le ministère de l'Égalité des genres et six Family Support Bureaux n'ont pas été opérationnels dans deux bureaux. Et un troisième a rencontré des problèmes de connectivité entre 2017 et 2018. Ce sont les raisons pour lesquelles le ministère n'a pas été en mesure de fournir des statistiques exactes sur la maltraitance d'enfants et sur la violence conjugale.

Une situation qu'Anushka Virahsawmy, directrice de Gender Links, juge «dramatique». Il n'y a toujours pas de cadre légal pour réglementer la gestion des abris où des «manquements significatifs» ont été notés chez le personnel qui était déficitaire et qui n'a pas respecté les directives du ministère par rapport aux enfants, déploret-elle. Un enfant a raté son examen de Primary School Achievement Certificate en raison du non-transfert de ses documents et un autre n'était toujours pas déclaré à six ans.

Anushka Virahsawmy estime que les responsables des abris doivent rendre des comptes sur l'utilisation des fonds qu'ils reçoivent de l'État, «somme toute l'argent des contribuables. Il faudrait que le public sache quels services ont été offerts à ces enfants pour favoriser leur autonomie».