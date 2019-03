Soudan: Jadallah affirme l'importance de la nouvelle étape de SUNA

Khartoum — - Le Directeur Général de l'Agence Soudanaise de Presse (SUNA), Abdallah Jadallah, a affirmé que la nouvelle phase de l'Agence permettrait de traiter en profondeur et en expansion toutes les questions nationales, et que SUNA jouerait un rôle efficace. dans tous les Secteurs de la Société.

Lors de sa rencontre Mardi avec les membres du personnel du Secteur de l'Edition Politique de SUNA, il a souligné que cette nouvelle étape nécessite d'élargir la Couverture des Activités de l'Etat Verticalement et Horizontalement dans toutes les Formes d'Edition, en mettant l'Accent sur les Aspects Analytiques et d'Enquête des Evénements et des Problèmes.

Il a évoqué l'engagement pris par l'Administration de SUNA de fournir toute l'Assistance Technique et les Equipements Nécessaires pour faciliter le travail.

Le Directeur Général a écouté les points de vue des membres du Personnel du Secteur Politique et leur a insisté sur la mise en œuvre des Nouvelles Politiques de Révision et l'Augmentation de la Production de Nouvelles et d'Informations afin d'informer le public de tous les événements et sujets avec rapidité, exactitude et crédibilité.

Le Directeur Général rencontrera le personnel de l'Agence lors d'une réunion conjointe Jeudi pour expliquer les Objectifs, les Directives et les Politiques de la nouvelle phase.

Il rencontrera également Jeudi différents Secteurs Editoriaux dans le même but.

Il convient de rappeler qu'Abdallah Jadallah à l'issue de sa nomination à ce poste a repris ses fonctions de l'ancien Directeur Général de SUNA Lundi.