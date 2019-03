Afrique du Nord: Le PVP conduit la délégation du Soudan au Sommet arabe à Tunis

Khartoum — Le Premier vice-président de la République, ministre de la Défense, Lt. Gen. Awad Mohamad Ibn Aouf conduit la délégation du Soudan au 30e Sommet arabe les 30 et 31 mars à Tunis.

Le ministre des Affaires étrangères, Dirdiri Mohamad Ahmad participera à la réunion du Conseil ministérielle de la Ligue Arabe vendredi le 29 mars 2019.

Une réunion préparatoire des représentants permanents à la Ligue arabe a eu lieu ce mercredi après une réunion du conseil économique et social au niveau des cadres supérieurs.

Il convient de signaler que le sommet arabe discutera d'un certain nombre d'enjeux en particulier la question palestinienne, le conflit arabo-israélien, les développements, les violations par Israël dans la ville occupée de Qods et du Golan arabe occupé, les développements de la crise syrienne, les développements au Yémen et en Libye.

Le soutien aux efforts pour la paix et le développement au Soudan et la solidarité avec le Liban ainsi que le soutien à la Somalie et d'autres seront discutés par le sommet arabe.