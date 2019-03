Togo: ASCK et Maranatha en duo, Gbohloe-Su plombe Dyto ! (Résultats et Classement)

Les journées se suivent en D1 togolaise et ne se ressemblent pas. Pour la reprise du championnat après la pause pour cause des matches des éliminatoires de la CAN 2019, La forte sensation est venue de Gbohloe-Su des Lacs.

En déplacement, le club des Lacs grâce à des buts de Ouro-Tagba Moubarak et de Gueli Koffi contre un but d'Abou Farouk l'a emporté et se remet au dessus de la zone rouge. En tout cas, ce fut une belle opération pour ce club même si, en bas, ASKO aussi a fait les siens à domicile en battant Sémassi 2-1.

Au sommet, on note un nul de l'ASCK et une victoire de Maranatha de Fiokpo, mieux une punition des Messagers aux Lions du mont Barba Bassar. 4-2, ce fut le score de la partie. En tout cas, le club de Fiokpo repasse devant Dyto et partage désormais le haut du classement avec l'ASCK.

Autres scores, il y a la victoire difficile de l'AS Togo Port sur Foadan, celle des Anges de Notsé sur Gomido et de Sara FC de Bafilo sur l'AS OTR.

Les résultats

Maranata 4-2 Gbikinti

Anges 1-0 Gomido

Dyto 1-2 Gbohloe-Su

Koroki 0-0 ASCK

Sara 1-0 AS OTR

AS Togo Port 2-1 Foadan

ASKO 2-0 Sémassi

Classement

1-ASCK 34pts+8

2-Maranatha 34pts+3

3-DYTO 33pts+5

4-SARA 32pts+1

5-ANGES 32pts+1

6-KOROKI 29pts+1

7-AS TOGO-PORT 29pts+2

8-GOMIDO 28pts+4

9-SEMASSI 27pts-3

10-GBIKINTI 26pts-1

11-AS OTR 26pts-4

12-GBOLHOE-SU 25pts-1

13-ASKO 23pts-5

14-FOADAN 18pts-8